AI Journey: как применяют искусственный интеллект в Сбербанке

В офисе "Молодежный" в кампусе ДВФУ презентовали разработки студентов и новые сервисы, онлайн можно следить даже за уборкой дорог

Во время виртуальной экскурсии по квартирам можно без спешки рассмотреть все мелкие детали. Фото: пресс-служба Сбербанка

Современные сервисы, разработанные с применением инновационных технологий, становятся все более интереснее и проникают в различные сферы жизни. В ходе офисе Сбербанка в ДВФУ журналистам презентовали синтетическую личность Сберту, сервис телемедицины DocDoc (18+), VR-очки и "Монитор мэра" (18+), в котором можно анализировать работу всех коммунальных служб, и другие разработки, сообщает ИА PrimaMedia. Примечательно, что часть проектов выполнена студентами Школы цифровой экономики. Экскурсия прошла в ходе конференции AI Journey, которая состоялась в рамках Русского MeetUp, партнером которого уже второй год подряд выступает Сбербанк.

Вместо человека – синтетическая личность. Голосовая помощница нового поколения умеет разговаривать, распознавать лица и подстраиваться под интересы клиента. Компьютерному коду дали имя – Сберта. Разработчиками системы искусственного интеллекта стали студенты из Школы цифровой экономики ДВФУ, которая запущена при поддержке Сбербанка. Именно поэтому первые достижения и презентовали в офисе банка.



Голосовая помощница нового поколения Сберта умеет разговаривать, распознавать лица и подстраиваться под интересы клиента. Фото: ИА PrimaMedia

В будущем Сберта вполне сможет облегчить работу консультантов контактного центра. Разработчики и лингвисты продолжают обучать её новым словам и выражениям, интонациям, настроениям и вежливости. В 2020 году доработанную технологию планируют включить в банковские процессы.

Еще одна интересная разработка студентов – приложение для распознавания монет (18+). С помощью планшета можно узнать информацию о монете из драгоценных металлов: описание, стоимость, номинал, особенности. Если есть какие-то отклонения от оригинала, то программа сразу же оповестит пользователя. Мобильное приложение может быть полезно нумизматам-любителям.

Приложение для распознавания монет. Фото: ИА PrimaMedia Приложение для распознавания монет. Фото: ИА PrimaMedia 1 / 2

Тщательно осмотреть квартиру или пройти систему обучения не выходя из офиса, помогут VR-очки. Во время виртуальной экскурсии по квартирам можно без спешки рассмотреть все мелкие детали – в программу встраивается видео в формате 360 градусов. Виртуальный гид рассказывает всю информацию об объекте.

Другие очки погружают в мир людей с ограниченными возможностями.

— Эти ролики вызывают эмпатию к таким людям и напоминают, что нужно относиться к ним с добротой, теплом и отзывчивостью. Например, можно пережить ощущения человека в инвалидном кресле или пожилого человека с осложнениями слуха. Полностью меняется мировоззрение, — рассказывает консультант.

VR-очки с обучающими программами позволяют совершенствовать навыки публичных выступлений, преодолевать скованность.

VR-очки погружают в мир людей с ограниченными возможностями. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia VR-очки с обучающими программами позволяют совершенствовать навыки публичных выступлений. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia 1 / 2

Впрочем, это только примеры, технологию VR можно применить в различных сферах бизнеса и повседневной жизни. Преимущество использования таких очков в том, что они полностью погружают в процесс и исключают отвлекающие факторы.

Результаты студентов превзошли ожидания, отмечает председатель Дальневосточного банка ПАО Сбербанк Дмитрий Суховерхов. Инновационная Школа цифровой экономики ДВФУ появилась только в прошлом году, аналогов на Дальнем Востоке не было. Разработки учебных планов по новым специальностям велись с нуля. Сбербанк выступил ключевым партнером одной из программ школы − "Искусственный интеллект и большие данные".

— Очень важно, что студенты с первых дней учатся применять свои знания в области искусственного интеллекта на практике. Мы увидели работающие интересные проекты. Сегодня важно создать толчок, который даст импульс в развитии обучения технологиям искусственного интеллекта и больших данных, чтобы общество проникалось этими технологиями. Сегодня новые специальности подхватывают другие вузы, мы будем делиться своими методическими наработками, чтобы в нашей стране появились высокотехнологичные кадры, — отметил Дмитрий Суховерхов.



Председатель Дальневосточного банка ПАО Сбербанк Дмитрий Суховерхов. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

Сервисы "Монитор мэра" и DocDoc – еще два уникальных продукта, представленные Сбербанком. Правда, над ними трудились более опытные специалисты, но пройти мимо невозможно.

Первая цифровая технология позволяет провести глубокую модернизацию управления городскими службами. С помощью "Монитора мэра" можно ставить задачи по уборке города, вывозу мусора, очистке улиц и дорог от снега – вся техника оборудуется специальными датчиками, показания которых выводятся на экран. Для населения плюс в том, что можно оставлять жалобы и сообщения, а для властей — контроль выполнения поручений. Работа всех служб отображается в режиме реального времени. Сервис уже успешно работает в Петропавловске-Камчатском.



Получить консультация врача 24/7 и опять же, не выходя из дома – это возможности DocDoc. Фото: пресс-служба Сбербанка

Получить консультация врача 24/7 и опять же, не выходя из дома – это возможности DocDoc. В сервисе 40 профильных врачей, которые либо в режиме видео, либо письменно проведут консультацию. Программа будет полезна тем, кто не любит ходить в больницу и терять время в очередях.

За технологиями искусственного интеллекта – будущее. Не зря Сбербанк считается одним из самых инновационных банков и лидеров цифрового развития. Новые сервисы не только интересные, но и удобны и просты в пользовании.

Напомним, новому технологичному образовательному проекту – Школа цифровой экономики, дал старт в рамках Восточного экономического форума − 2018 президент, председатель правления ПАО Сбербанк Герман Греф. Дальний Восток активно развивается, и осуществление масштабных проектов требует новых профессиональных кадров, которые готовы к вызовам цифровой эпохи.