Акция по раздельному сбору мусора впервые состоялась в кампусе ДВФУ на острове Русский

В кампусе ДВФУ на острове Русский впервые состоялась акция по раздельному сбору мусора, организованная движением "Раздельный сбор" и КГУП "Приморский экологический оператор". Студенты с энтузиазмом подхватили инициативу экологов и подключились к сбору пластика, бумаги, стекла и батареек, сообщает ИА PrimaMedia.

Контейнеры под различные виды отходов волонтеры расположили прямо перед входом в приемную комиссию. Большинство участников акции было представлено студентами и жителями кампуса. Однако на остров приехали и горожане, ежемесячно сдающие вторсырье на переработку.

Над проведением раздельного сбора трудились сразу несколько организаций. Инициатором и вдохномителем традиционно выступило движение "Раздельный сбор". Спонсировал мероприятие региональный оператор КГУП "Приморский экологический оператор". Баки для отходов и площадку предоставила дирекция Дальневосточного Федерального университета. Поиском волонтёров и привлечением единомышленников занималось экологическое объединение ДВФУ "ЭкоТим". Центр проектной деятельности ДВФУ поучаствовал в создании оригинального бокса для сбора батареек. Его представили в виде известного героя из "Ну, погоди!". В ход пустили даже 3D-принтеры ДВФУ. С приёмом просроченных лекарств, техники и опасных лампочек помогала организация "ЭкоСтар технолоджи". Участвовали в акции представители магазина эко-товаров "ЭкоКап" и магазина органической косметики "Олайф".

Материал подготовлен в рамках проекта ИА PrimaMedia "Чистое Приморье". Цель проекта — формирование бережного отношения к природе, среде проживания и экологии, сохранение лесных, водных и иных природных богатств Приморского края.

8.10.2019