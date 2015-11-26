"Социально значимые": в Приморье сдерживают цены на определенные продукты

Специалисты провели мониторинг цен в популярных супермаркетах Владивостока
Это интересно 14:17
"Социально значимые": в Приморье сдерживают цены на определенные продукты. Фото: pixabay.com

Супермаркеты Приморского края сдерживают цены на социально значимые продукты. Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на сайт администрации Приморского края.

Специалисты краевого департамента лицензирования и торговли провели мониторинг цен в популярных супермаркетах Владивостока. За минувшую неделю цены на социально значимые продукты не изменились.

Килограмм курицы по-прежнему можно приобрести за 110 рублей, литр молока – за 50 рублей, десяток яиц – за 67 рублей.

Сравнения супермаркетов показали, что во "Фреше-25" килограмм курицы стоит 110 рублей, литр молока – 50 рублей, килограмм муки можно приобрести за 30 рублей, риса – за 55 рублей, — сообщают в ведомстве.

Супермаркет "Реми" по доступным ценам реализует свинину, яйца, сахар, картофель и яблоки.

"Свинина здесь продается по 199 рублей за килограмм, десяток яиц стоит 67,5 рубля, килограмм сахара – 39 рублей, картофеля и яблок – 24 и 100 рублей соответственно", – добавили специалисты.

Отметим, что в супермаркетах "Михайловский" и "Фреш-25" установлены одинаковые цены на растительное масло – 65,9 рубля за бутылку.

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