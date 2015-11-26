Часть жителей Владивостока останется без горячей воды на три дня

Отключения связаны с проведением ремонтных работ на теплосетях (АДРЕСА)

Кран. Фото: ИА PrimaMedia

Энергетики "Приморских тепловых сетей" (филиал "Приморская генерация" АО "Дальневосточная генерирующая компания") предупреждают горожан о том, что в связи с ремонтами теплосетей горячее водоснабжение (ГВС) будет временно ограничено у жителей Владивостока с 9 по 11 октября, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ДГК.

Отключения: