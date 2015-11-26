Часть жителей Владивостока останется без горячей воды на три дня

Отключения связаны с проведением ремонтных работ на теплосетях (АДРЕСА)
Общество 14:10
Кран. Фото: ИА PrimaMedia

Энергетики "Приморских тепловых сетей" (филиал "Приморская генерация" АО "Дальневосточная генерирующая компания") предупреждают горожан о том, что в связи с ремонтами теплосетей горячее водоснабжение (ГВС) будет временно ограничено у жителей Владивостока с 9 по 11 октября, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ДГК.

Отключения:

  • 100-летия Владивостока: 43, 43а, 45, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 53а, 54, 54а, 55, 56, 58, 60, 60а, 62, 64, 64а, 64б, 66;
  • Гамарника: 18в, 22, 24в;
  • Иртышская: 2, 4, 4а, 6, 8;
  • Овчинникова: 12, 12а, 14, 14а, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34а, 34у;
  • Постышева: 3, 5, 7, 9.
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водоснабжение

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