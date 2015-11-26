Более 40 многодетных семей Приморья получили компенсацию за покупку автомобиля

На эти цели направлено из бюджета Приморья почти 42 млн рублей
Общество 14:27
Семья. Фото: https://pixabay.com

Почти 42 млн рублей из бюджета Приморья направили на автомобили для многодетных. По краевому закону семьям с шестью и более детьми компенсируют стоимость автомобиля на сумму до 1 млн рублей, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

Как сообщили в краевом департаменте труда и социального развития, право на финансовую поддержку для приобретения автомобиля получили 60 многодетных семей Приморья. "42 из них уже компенсировали расходы", – сообщили в ведомстве.

Напомним, соответствующий краевой закон вступил в действие в марте этого года по инициативе губернатора Олега Кожемяко. Оформление новой меры социальной поддержки происходит в два этапа. После первого предоставления семьей документов устанавливается право на выплату. После приобретения нужного автотранспорта необходимо еще раз обратиться к специалистам – уже с документами на автомобиль. Единовременная социальная выплата предоставляется через оплату договора купли-продажи.

Выплаты осуществляются в рамках краевой госпрограммы "Социальная поддержка населения Приморского края".

По словам специалистов, на реализацию в Приморье единого закона, в котором собраны все меры поддержки многодетных семей, в бюджете предусмотрели 316,12 млн рублей.

Напомним, в Приморье сегодня реализуются 49 региональных проектов, которые затрагивают все сферы жизни людей и соответствуют 11 национальным проектам, разработанным по Указу Президента РФ Владимира Путина. Один из них – региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей" национального проекта "Демография".

"Реализация регионального проекта призвана мотивировать молодые семьи на рождение детей. Сегодня в Приморском крае действуют 26 выплат и компенсаций, которые работают в отношении разных семей, независимо от их статуса и количества детей", – напоминает и.о. директора департамента Светлана Красицкая.

По вопросам, связанным с демографическими выплатами, необходимо обращаться в отделы приема Приморского центра социальной поддержки. Получить информацию можно также в МФЦ по месту жительства или изучив специальный справочник.

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семья

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