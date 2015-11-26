Второй краевой образовательный интенсив состоится во Владивостоке 12 октября

Приморцы смогут узнать о возможностях и новых трендах развития городской среды. Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"

Второй краевой образовательный интенсив "Городская среда: молодежь – территориям Приморья" (16+) состоится во Владивостоке 12 октября, в 13.00. Участники интенсива смогут услышать выступления ведущих экспертов по актуальным вопросам развития современной городской среды и деятельности городских сообществ, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе партии.

Мероприятие будет проводиться в рамках реализации партийного проекта "Городская среда" и региональной программы Российского Союза Молодежи "Молодежь – территориям Приморья!".

В числе экспертов: региональный координатор партийного проекта "Городская среда", заместитель председателя Законодательного собрания Приморского края Сергей Кузьменко, заместитель директора департамента по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края Арест Давтян, исполнительный директор Центра развития дизайна городской среды Удмуртской Республики, советник главы Удмуртии по вопросам развития городской среды, со-основатель проекта "Дизайн-выходные" Вячеслав Правдзинский, автор образовательного проекта по вопросам урбанистики и городской среды "#НАСТРАИВАЮГОРОДВ" Анастасия Размахнина, руководитель проекта "Сам себе велосипед", сооснователь проекта "Решение.Город" Антон Савенко, заместитель председателя Совета ТОС "Спутник Владивостока" Владимир Шумсков.

Кроме того, в 17.00 состоится практикум "Урбан-форсайт.Владивосток" (16+), направленный на выработку планировочных решений по благоустройству территории Сквера дружбы (ул. Светланская, 147), вошедшей в муниципальную программу "Формирование современной городской среды" по итогам общегородского голосования.

К участию в интенсиве и практикуме приглашаются специалисты органов МСУ, занимающиеся реализацией муниципальных программ в сфере благоустройства, члены партии "Единая Россия", курирующие партпроект "Городская среда" на территориях края, а также общественники-урбанисты.

Каждый слушатель образовательного интенсива получит сертификат об успешном прохождении обучения.

Для участия в интенсиве необходимо в срок до 10 октября заполнить заявку — https://forms.gle/L9k5SLFJkZFduppa9.

Место проведения интенсива и практикума – Приморский Дом молодежи (проспект 100-летия Владивостока, 103, 2 этаж, конференц-зал).

По вопросам участия в образовательном интенсиве "Городская среда: молодежь – территориям Приморья" можно обращаться по телефону 89662939535 (Майя Шалунова, сопредседатель Общественного совета партийного проекта "Городская среда" в Приморском крае).