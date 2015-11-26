Участники рассмотрели вопросы в сфере здравоохранения, соцзащиты, экологии, а также подняли вопрос о статусе "детей войны"

Депутаты ЗС ПК провели встречу с представителями ветеранских организаций Приморья. Фото: пресс-служба ЗС ПК

Ежегодная встреча представителей ветеранских организаций Октябрьского, Пограничного, Хорольского и Ханкайского районов состоялась в селе Хороль по инициативе депутатов Законодательного собрания Приморского края. Тема встречи: "Взаимодействие ветеранских организаций с представительными, исполнительными, общественными и иными структурами и организациями". С ветеранами четырех районов Приморья встретились заместитель председателя краевого парламента Сергей Кузьменко и заместитель председателя комитета по продовольственной политике и природопользованию Эдуард Цой, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ЗС ПК.

Председатели ветеранских организаций в своих докладах проинформировали участников встречи о конструктивном сотрудничестве с органами местного самоуправления, поддержке развития ветеранского движения со стороны муниципальных и краевых органов власти, работе по повышению роли первичных ветеранских организаций в развитии ветеранского движения.

Депутаты ЗС ПК провели встречу с представителями ветеранских организаций Приморья. Фото: пресс-служба ЗС ПК Депутаты ЗС ПК провели встречу с представителями ветеранских организаций Приморья. Фото: пресс-служба ЗС ПК 1 / 2

В ходе заседания были рассмотрены вопросы в сфере здравоохранения, социальной защиты ветеранов, финансирования районных ветеранских организаций, а также вопрос о статусе "детей войны". Кроме того, на встрече обсуждалась ситуация с юнармейским движением. Особая озабоченность была высказана по поводу воинских захоронений, а именно внесение новых имен погибших солдат Красной армии на уже существующие мемориалы. Отдельное внимание было уделено муниципальной реформе по преобразованию районов в муниципальные округа.

Перед ветеранами выступили депутаты Законодательного собрания. Вице-спикер приморского парламента Сергей Кузьменко рассказал о работе Законодательного собрания.



Вице-спикер приморского парламента Сергей Кузьменко. Фото: пресс-служба ЗС ПК

"Достаточно большой сегмент – это вопросы социальной направленности, — отметил Сергей Кузьменко. – Они касаются и ветеранов, в том числе. Например, закон "О детях войны в Приморском крае". Инициатором его принятия стал глава региона Олег Кожемяко, и депутатский корпус согласился с принятием этого закона. Он касается многих ветеранов. Закон дает льготы, которые способствуют поддержке пожилых людей".

Также Сергей Кузьменко остановился на вопросах социальной поддержки ветеранов. В частности, речь шла об индексации пенсионного обеспечения, реформировании службы социальной защиты. Он отметил работу Законодательного собрания в сфере финансовой поддержки муниципальных образований края и благоустройства территорий Приморья. Кроме того, вице-спикер краевого парламента ответил на злободневные вопросы, которые в ходе встречи ему задавали ветераны.

Заместитель председателя комитета по продовольственной политике и природопользованию Эдуард Цой в своем выступлении отметил необходимость поддержки ветеранских организаций.



Заместитель председателя комитета по продовольственной политике и природопользованию Эдуард Цой. Фото: пресс-служба ЗС ПК

"Они являются проводниками между властью и сообществом пожилых людей, — сказал он. – Такие организации охватывают широкий круг вопросов, касающихся социальной поддержки ветеранов. Также ветераны являются примером для молодого поколения".

Эдуард Цой остановился на вопросах экологической реформы в Приморском крае, которая направлена на утилизацию отходов, и поправках в закон "Об особо охраняемых природных территориях Приморского края".

Депутаты краевого парламента вручили активистам ветеранского движения Благодарственные письма, Почетные грамоты и Благодарности Законодательного собрания.

Депутаты краевого парламента вручили активистам ветеранского движения Благодарственные письма, Почетные грамоты и Благодарности. Фото: пресс-служба ЗС ПК Депутаты краевого парламента вручили активистам ветеранского движения Благодарственные письма, Почетные грамоты и Благодарности. Фото: пресс-служба ЗС ПК Депутаты краевого парламента вручили активистам ветеранского движения Благодарственные письма, Почетные грамоты и Благодарности. Фото: пресс-служба ЗС ПК Депутаты краевого парламента вручили активистам ветеранского движения Благодарственные письма, Почетные грамоты и Благодарности. Фото: пресс-служба ЗС ПК 1 / 4

По итогам встречи была принята резолюция. Представители ветеранских организаций Октябрьского, Пограничного, Хорольского и Ханкайского районов решили обратиться к депутатам Законодательного собрания по 7 избирательному округу Сергею Кузьменко и Эдуарду Цою с просьбой рассмотреть возможность для решения наиболее значимых и важных проблем для ветеранского движения. Среди них: увеличение объемов финансирования районных ветеранских организаций, бесперебойное обеспечение льготными лекарствами и изделиями медицинского назначения, дополнение фамилий павших солдат на мемориалах воинских захоронений, развитие юнармейского движения в Приморье. Кроме того, ветераны поручили депутатам взять под контроль решение наиболее значимых и важных проблем избирательного округа.

В конце встречи в селе Хороль состоялось возложение цветов к мемориалу воинов, павших в годы Второй мировой войны.