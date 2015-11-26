Более 150 волонтеров Приморья обучили для реализации нацпроекта "Образование"

Юноши и девушки получили новые знания в области развития добровольчества на Форуме волонтеров Приморского края.

Волонтер. Фото: ИА PrimaMedia

Представители 30 муниципальных образований приняли участие в четвертом Форуме волонтеров Приморского края. Участники получили новые знания в области развития добровольчества и смогут применить их при реализации национального проекта "Образование", сообщили ИА PrimaMedia

Как отмечают в краевом департаменте по делам молодежи, своими знаниями с участниками форума поделились руководители нескольких добровольческих объединений – "Волонтеры медики", "Волонтеры Победы", Центра волонтеров ВГУЭС, Центра подготовки волонтеров ДВФУ, организации "Примпоиск" и других.

"На мероприятии собрались 150 молодых людей со всех уголков края. Ребят обучили тайм-менеджменту и волонтерству в медиа-формате, дали им различные мастер-классы, в том числе по поиску пропавших людей. Для специалистов по делам молодежи в муниципалитетах и руководителей волонтерских организаций края была организована специальная программа, в рамках которой они поделились своим опытом вовлечения ребят в движение добровольцев и обсудили развитие этого направления в Приморье. Рассчитываем на то, что “прокачанные” участники форума помогут в реализации регионального проекта “Социальная активность” нацпроекта “Образование”, – подчеркнула руководитель ведомства Елена Томчук.

Отметим, чтобы стать частью команды добровольцев Приморья, необходимо обратиться в отдел волонтерских программ Центра содействия развитию молодежи Приморского края.

"Специалисты центра помогут сориентироваться в направлениях работы и выбрать подходящую организацию", – добавили в ведомстве.

Напомним, волонтерское движение является одним из крупнейших молодежных движений в Приморье. Добровольцы регулярно принимают участие в социальных, экологических и патриотических акциях, помогают в проведении крупнейших мероприятий как на территории края, так и на территории страны. Учрежден знак "Доброволец Приморского края", которым в 2018 году были награждены первые девять человек.