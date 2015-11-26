Р. Гольдштейн: Льготный налоговый режим может стать доступным для всех россиян в 2020 году

Валентина Матвиенко предложила распространить специальный налоговый режим для самозанятых на все регионы страны

Ростислав Гольдштейн. Фото: Пресс-служба

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила распространить специальный налоговый режим для самозанятых на все регионы страны, не дожидаясь окончания эксперимента в 2028 г. По ее словам "специальный налог на профессиональный доход в целом оправдал себя", эксперимент прошел спокойно и есть хороший результат, сообщает ИА PrimaMedia.

— Мне кажется, не стоит затягивать этот вопрос, который давно надо было решать, — отметила спикер верхней палаты парламента.

Напомним, эксперимент по применению специального налогового режима впервые проводится в России с 1 января 2019 года по поручению Президента Владимира Путина. Им могут пользоваться граждане, которые работают на себя, не имеют работодателя и наемных работников, и чей доход не превышает 2,4 миллиона рублей в год. Пилотных регионов, где опробовали новый механизм, четыре: Москва, Московская и Калужская области, Татарстан.

Изначально окончание эксперимента было запланировано на 2028 год, однако уже сейчас законодатели и экспертное сообщество выступают за распространение данного режима на остальные субъекты Федерации раньше этого срока – в 2020 году.

— Только в четырех пилотных регионах в качестве самозанятых уже зарегистрировалось более 200 тысяч человек. И такой интерес к новому механизму вполне понятен, поскольку в соответствии с ним для физлиц налоговая ставка составляет всего 4%, для индивидуальных предпринимателей и юрлиц — 6%. При этом те, кто перешел на новый режим, не платят налог на доходы физических лиц (НДФЛ) в размере 13%. И, конечно, главное преимущество – возможность работать прозрачно и законно. По данным Федеральной налоговой службы в стране приблизительно 20 миллионов человек получают доход от своей профессиональной деятельности. Уверен, с учетом успешно проведенного эксперимента в отдельных регионах, многие из них захотят присоединиться к новой системе, чтобы спокойно вести свой небольшой бизнес. В этой связи, абсолютно целесообразно распространить специальный налоговый режим для самозянятых на другие регионы страны уже в ближайшем будущем, — прокомментировал член Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Ростислав Гольдштейн.

По сведениям Федеральной налоговой службы, наиболее популярными видами деятельности самозанятых являются перевозка пассажиров, сдача квартир в аренду, консультирование, репетиторство, программирование, маркетинг и реклама. Для участия в новом налоговом режиме гражданам не требуется регистрироваться в отделении налоговой службы, достаточно установить на телефоне мобильное приложение "Мой налог" и зарегистрироваться в нем.