Остаться при своих: банк "Приморье" напоминает, как защититься от мошенников

Банк "Приморье" рекомендует обязательно использовать мобильное приложение и подключить сервис SMS-уведомлений
Общество 16:56
Защита. Фото: https://pixabay.com

Как уберечь собственные средства на счете от злоумышленников и не попасться на уловки телефонных мошенников? Банк "Приморье" напоминает несколько простых правил, которые помогут защитить деньги на карте, сообщает ИА PrimaMedia.

"Один из главных принципов, о которых мы постоянно напоминаем нашим клиентам: не разговаривайте с незнакомцами, которые звонят вам и представляются банковскими работниками. Запомните: никогда не общайтесь с теми, кто вам позвонил якобы из банка. Если возникла какая-то проблема, то позвоните в банк сами, номер телефона указан на обороте банковской карты, в мобильном приложении или официальном сайте. Не перезванивайте на те номера, откуда вам позвонили неизвестные, представившиеся работниками банка, – комментирует директор департамента экономической безопасности банка "Приморье" Виктор Герасименко. – Никогда и никому и ни при каких обстоятельствах не раскрывайте данные карты: номер, имя и фамилию владельца, срок действия, код верификации (три цифры на оборотной стороне — CVV/CVC), ПИН-код и код из SMS, который высылается для подтверждения покупки на каком-либо сайте".

Банк "Приморье" рекомендует также обязательно использовать мобильное приложение и подключить сервис SMS-уведомлений: в этом случает информация обо всех операциях по карте будет приходить на мобильный телефон, отследить произведенные транзакции будет проще.

Также стоить запомнить, что:

  1. Ни один банк не предлагает отменить перевод, позвонив клиенту по телефону. Однако специалисты банка могут позвонить для подтверждения перевода. Однако данные банковской карты спрашивать не будут (ни пароль, ни CVV-код, ни логин) и не потребуют совершить какие-либо активные действия, например, подойти к банкомату или ввести код.
  2. В SMS-сообщениях, поступающих от банка "Приморье", указывается тип платежной системы карты (Visa, UnionPay, MasterCard, Мир) и две последние цифры вашей карты.
  3. При любых сомнениях и подозрениях, при малейшей попытке собеседника узнать пароли или коды вашей карты немедленно завершите разговор. А затем перезвоните по правильному контактному номеру банка, проверив его на банковском сайте, мобильном приложении или на обороте своей карты.
  4. Если вы потеряли карту, а потом случайно ее нашли, то рекомендуем обязательно ее перевыпустить. Возможно, данные карты уже скопировали мошенники.
  5. Никогда и никому, и ни при каких обстоятельствах не сообщайте коды SMS-подтверждений каких-либо транзакций, приходящие на ваш мобильный телефон.
  6. Запишите в контакты номер телефона контакт-центра банка "Приморье". В любой непонятной ситуации, связанной с картами, позвоните сами: 8 800 200 20 86. Контакт-центр работает круглосуточно, звонок по России – бесплатный.
Написать автору
Приморье банк мошенничество банки финансовые

"Ростелеком" и банк "Приморье" намерены сотрудничать для развития ИТ-структуры банка

10 сентября, 13:46

Уехать хоть на край земли: банк "Приморье" разыгрывает "Путешествие мечты"

5 сентября, 12:07
Кнопка "ЭРА-ГЛОНАСС" опять для нас: мораторий заканчивается, что дальше?
‡агрузка...
‡агрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор Федотов И. М.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia