Остаться при своих: банк "Приморье" напоминает, как защититься от мошенников

Банк "Приморье" рекомендует обязательно использовать мобильное приложение и подключить сервис SMS-уведомлений

Защита. Фото: https://pixabay.com

Как уберечь собственные средства на счете от злоумышленников и не попасться на уловки телефонных мошенников? Банк "Приморье" напоминает несколько простых правил, которые помогут защитить деньги на карте, сообщает ИА PrimaMedia.

"Один из главных принципов, о которых мы постоянно напоминаем нашим клиентам: не разговаривайте с незнакомцами, которые звонят вам и представляются банковскими работниками. Запомните: никогда не общайтесь с теми, кто вам позвонил якобы из банка. Если возникла какая-то проблема, то позвоните в банк сами, номер телефона указан на обороте банковской карты, в мобильном приложении или официальном сайте. Не перезванивайте на те номера, откуда вам позвонили неизвестные, представившиеся работниками банка, – комментирует директор департамента экономической безопасности банка "Приморье" Виктор Герасименко. – Никогда и никому и ни при каких обстоятельствах не раскрывайте данные карты: номер, имя и фамилию владельца, срок действия, код верификации (три цифры на оборотной стороне — CVV/CVC), ПИН-код и код из SMS, который высылается для подтверждения покупки на каком-либо сайте".

Банк "Приморье" рекомендует также обязательно использовать мобильное приложение и подключить сервис SMS-уведомлений: в этом случает информация обо всех операциях по карте будет приходить на мобильный телефон, отследить произведенные транзакции будет проще.

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