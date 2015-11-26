ВСК выплатила 385 млн рублей в связи со взрывом и пожаром на ледоколе "Виктор Черномырдин"

В результате происшествия пострадали двое рабочих
Общество 17:10
Деньги. Фото: Антон Балашов, ИА PrimaMedia

САО ВСК завершила урегулирование убытка в связи со взрывом и пожаром на строящемся ледоколе "Виктор Черномырдин". 27 ноября 2018 года в Санкт-Петербурге при проведении работ на палубе строящегося ледокола в непосредственной близости от цистерны, заправленной тяжелым топливом, произошло воспламенение горючих паров и взрыв. В результате взрыва произошел разлив топлива из цистерны и возник пожар. Повреждение получили корпус судна и смонтированное оборудование. Пострадали двое рабочих.

По результатам проведенных осмотров поврежденного судна и изучения документов стоимость восстановления определена в размере 385 млн рублей. Событие признано страховым случаем. Страховое возмещение выплачено в полном объёме.

"Качественное урегулирование страховых событий — одна из главных задач страховщика. Благодаря страхованию наши клиенты всегда могут рассчитывать на надежную защиту в случае непредвиденных обстоятельств. Полис ВСК позволяет получить компенсацию ущерба в сжатые сроки и возместить финансовые потери", – отметил председатель Совета директоров Страхового Дома ВСК Сергей Цикалюк.

Написать автору
страхование

Семейные страховые представители появятся в Приморье

14:00

ВСК приняла участие в конференции Центрального банка РФ

12:08
Кнопка "ЭРА-ГЛОНАСС" опять для нас: мораторий заканчивается, что дальше?
‡агрузка...
‡агрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор Федотов И. М.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia