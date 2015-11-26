Топ имён жителей Приморья среди вкладчиков и заёмщиков: кто больше сберегает и тратит?

МТС Банк изучил поведение клиентов по именам и полу, обработав данные по депозитам и кредитам

Деньги. Фото: https://pixabay.com

МТС Банк составил рейтинг самых популярных имён клиентов финучереждения среди жителей Приморского края. Оказалось, что именно женщины больше пользуются банковскими продуктами. Представительницы прекрасного пола Приморья чаще берут кредиты – 56% займов приходится на них. Заботятся о своем будущем, открывая банковские вклады для получения прибыли, оба пола практически равнозначно: 54% женщин и 46% мужчин, сообщает ИА PrimaMedia.

МТС Банк изучил поведение клиентов по именам и полу, обработав данные по депозитам и кредитам (нецелевые кредиты, рефинансирование и POS-кредиты*), открытым в первой половине 2019 года. В поле зрения аналитиков попали топ-100 самых популярных имен клиентов МТС Банка.

Среди жительниц Приморья чаще всего открывают вклады Елены, Татьяны, Валентины, Ольги и Людмилы. В общероссийской статистике самый бережливые – Татьяны, а еще Елены, Натальи, Ольги и Людмилы. Согласно статистике, Татьяны стали лидерами, так как открыли около 5% от общего количества вкладов и 9% от всех вкладов, оформленных в МТС Банке клиентами женского пола.

Среди представителей сильного пола Приморского края основные вкладчики – Александры, Дмитрии, Владимиры, Сергеи и Алексеи. Александры являются лидерами так как открывают 5% от общего количества вкладов и 11% от всех вкладов, оформленных клиентами-мужчинами.

Среди жительниц Приморья самые активные заемщики – Елены. Также чаще всего берут кредиты Натальи, Татьяны, Ольги и Ирины. Российский топ 5 женщин-заемщиков совпадает с приморским. На Елен приходится около 4% от общего числа кредитов и 7% от количества женских.

Среди представителей сильного пола Приморского края основные "потребители" кредитов – Александры, Сергеи, Андреи, Алексеи и Евгении. Александры взяли в первом полугодии 2019 года больше всего кредитов – 4% от общего количества и 9% от всех кредитов среди мужчин. В масштабах всей страны в списке активных пользователей кредитными продуктами следуют Сергеи, Алексеи, Андреи и Дмитрии.

Самыми ответственными заемщиками региона являются Надежды и Ильи − среди них наименьшая доля просрочки по платежам за кредиты. Хуже всего этот показатель у Арин и Кириллов. Самыми ответственными заемщиками России являются Альбины и Викторы − среди них наименьшая доля просрочки по платежам за кредиты.

Чаще других закрывают кредиты досрочно в Приморском крае Тамары и Виталии. А вот Ульяны и Артуры, наоборот, делают это реже остальных. Согласно статистике по всей России – чаще других закрывают кредиты досрочно Лидии и Тимуры, Петры и Инны замыкают этот список.

Стоит отметить, что лидеры по открытию вкладов и кредитов в МТС Банке совпадают с самыми популярными именами в России − по оценке Яндекса, среди жителей страны старше 18 лет больше всего Александров и Елен.** Александр занимает лидирующие позиции уже на протяжении нескольких десятков лет – это имя уже давно стало народным, значительно обогнав, казалось бы, самое русское имя – Иван. Можно предположить, что лет через 30 Артёмы и Софьи – самые модные имена девочек и мальчиков, рожденных за последние годы, *** также войдут в топ популярных имён среди вкладчиков и клиентов, взявших кредит в банке.

* POS-кредит – кредит на товар, который клиент оформляет при покупке в розничной точке продаж

** − по данным Яндекса

*** − по данным RT на основе данных органов ЗАГС.

Топ-10 имён среди вкладчиков в 2019 году

лидеры среди женских и мужских имён по вкладам в МТС Банке за 6 месяцев 2019 года



ТОП-10 имён среди вкладчиков в 2019 году. Фото: данные МТС Банка



Топ-10 имён среди кредитных заёмщиков в 2019 году

лидеры среди женских и мужских имён по кредитам в МТС Банке за 6 месяцев 2019 года