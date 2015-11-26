Как на российском, так и на международном рынке госкорпорация заслуженно пользуется доверием

"Росатом" вошел в топ российских компаний с лучшей репутацией. Фото: Rosatom.ru

"Росатом" вошел в топ российских компаний с лучшей репутацией. Научная общественность Приморья считает, что как на российском, так и на международном рынке госкорпорация заслуженно пользуется доверием. В том числе сильны ее позиции в Приморском крае, который должен стать фарпостом современных ядерных технологий в АТР, сообщает ИА PrimaMedia.

"Росатом" занял восьмое место в рейтинге российских компаний с лучшей репутацией по версии международной консалтинговой компании Reputation Institute.

В Приморье, где госкорпорация запускает масштабные проекты на базе Дальневосточного федерального государственного университета, и где готовят кадры для ядерной энергетики, "Росатом" пользуется заслуженной репутацией.

"Благодаря отлаженным технологическим процессам, в том числе с точки зрения безопасности строительства, и высокому качеству человеческого капитала эта госкорпорация показала себя эффективной. Эффективной и как бизнес-структура, конкурентоспособная на международном рынке. Атомная электростанция – тоже товар, который надо уметь продавать", — комментирует заместитель проректора ДВФУ по развитию Илья Яськов.

На сегодняшний день Россия активнее всех на глобальном рынке строит атомные станции и имеет солидный портфель заказов на годы вперед. Соответственно, в "Росатоме" бизнес-процессы налажены так, чтобы укладываться в сроки, бюджеты и выдавать качество, оптимальное для заказчика.

Но сегодня госкорпорация занимается не только строительством атомных электростанций. Это одна из ведущих компаний страны в области цифровых технологий.

"На базе ДВФУ "Росатом" ведет научно-исследовательскую деятельность по двум направлениям. Первое — создание мощного научно-исследовательского центра перспективных ядерных технологий в соответствии с поручением, которое президент дал на четвертом Восточном экономическом форуме. Наша лаборатория будет решать задачи цифрового моделирования атомных реакторов. И второе направление — сотрудничество в области виртуальной и дополненной реальности. Все разработки связаны с применением этих технологий в промышленности – начиная от сборки элементов для ядерных реакторов и заканчивая их тиражированием на другие производства – сборку самолетов, вертолетов и другие", — говорит Илья Яськов, отмечая, что в "Росатоме" уже работают математики и программисты – выпускники ДВФУ. Дальнейшие планы госкорпорации в Приморье потребуют новых кадров.

Ранее сообщалось, что "Росатом", Минвостокразвития, Минкомсвязь и ДВФУ подписали на ВЭФ соглашение о сотрудничестве, в том числе о создании на острове Русский Международного научно-исследовательского центра перспективных ядерных технологий . Генеральный директор АО "Наука и инновации" (научный дивизион "Росатома") Павел Зайцев напомнил, что Росатом обладает парком ядерных научно-исследовательских установок, с помощью которых решаются задачи обоснования новых конструкционных материалов, видов ядерного топлива и создания изотопной продукции для ядерной медицины. Центр ядерных технологий на Русском должен открыться в сентябре 2020 года.