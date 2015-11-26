До 16 ноября ярмарка на главной площади Владивостока будет проходить в пятницу и субботу

Традиционно там можно будет приобрести овощи и фрукты урожая этого года, а также мясные и рыбные продукты, мёд и другие продукты
Общество 8 октября, 18:23
Ярмарка. Фото: ИА PrimaMedia

Ярмарка на центральной площади Владивостока будет проходить по пятницам и субботам. На этой неделе гостей и жителе города приглашают приобрести фермерские продукты 11 и 12 октября. Свою продукцию на площади Борцов революции представят более 200 сельхозпроизводителей края, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

Как пояснили в управлении экономического развития администрации Владивостока, с этой недели торговля на центральной площади Владивостока до 16 ноября будет проходить еженедельно по пятницам и субботам. Такое решение принято для удобства сельхозпроизводителей и посетителей ярмарки.

Традиционно на сельскохозяйственной ярмарке можно приобрести овощи и фрукты урожая этого года, а также мясные и рыбные продукты, мёд, дикоросы, хлебобулочные изделия и другие продукты от местных производителей.

Ярмарка будет работать в пятницу, 11 октября, с 08.00 до 18.00, а субботу, 12 октября, с 09.00 до 17.00.

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