До 16 ноября ярмарка на главной площади Владивостока будет проходить в пятницу и субботу

Традиционно там можно будет приобрести овощи и фрукты урожая этого года, а также мясные и рыбные продукты, мёд и другие продукты

Ярмарка. Фото: ИА PrimaMedia

Ярмарка на центральной площади Владивостока будет проходить по пятницам и субботам. На этой неделе гостей и жителе города приглашают приобрести фермерские продукты 11 и 12 октября. Свою продукцию на площади Борцов революции представят более 200 сельхозпроизводителей края, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

Как пояснили в управлении экономического развития администрации Владивостока, с этой недели торговля на центральной площади Владивостока до 16 ноября будет проходить еженедельно по пятницам и субботам. Такое решение принято для удобства сельхозпроизводителей и посетителей ярмарки.

Традиционно на сельскохозяйственной ярмарке можно приобрести овощи и фрукты урожая этого года, а также мясные и рыбные продукты, мёд, дикоросы, хлебобулочные изделия и другие продукты от местных производителей.

Ярмарка будет работать в пятницу, 11 октября, с 08.00 до 18.00, а субботу, 12 октября, с 09.00 до 17.00.