Дождались: россиянам напомнили о длинных выходных в ближайшее время

Однако сокращенного рабочего дня перед праздниками не будет

Россияне в начале следующего месяца будут отдыхать больше двух дней подряд. Фото: Антон Балашов, ИА PrimaMedia

Роструд напомнил о продолжительных выходных в ноябре. Выходных будет три, но перед этим рабочее время сокращать на час не будут.

Замруководителя Федеральной службы по труду и занятости (Роструда) Иван Шкловец напомнил россиянам о трехдневных выходных в связи с празднованием Дня народного единства.

Со 2 по 4 ноября включительно будет три выходных дня подряд, однако в пятницу, 1 ноября, предпраздничного сокращенного рабочего дня не будет, поскольку этот день не предшествует непосредственно празднику

4 ноября — День народного единства — относительно новый государственный праздник, отмечается с 2005 года. Посвящён праздник освобождению Москвы от польской интервенции в 1612 году, что знаменовало окончание Смутного времени в России. Войска народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского штурмом взяли Китай-город, что предрешило дальнейший ход истории.

Мария Нео