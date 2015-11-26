Проект банка "Открытие" выиграл престижную премию

Награждение состоялось 3 октября в Москве

Тематическое фото. Фото: ИА PrimaMedia

Банк "Открытие" получил золотую награду ежегодной премии SAP Value Award 2019 в номинации "Люди-самый ценный капитал". Такой высокой оценки удостоился проект перевода банка на единую автоматизированную систему управления персоналом. Церемония награждения лауреатов состоялась 3 октября в Москве, в Центральном доме литераторов на Поварской, сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на пресс-службу банка "Открытие".



Когда в мае 2018 года Наблюдательный совет утвердил стратегию развития объединенного банковского бизнеса "Открытия" до 2020 года, была поставлена непростая задача: всего за 6 месяцев создать единую автоматизированную систему управления персоналом федерального масштаба по всей структуре объединенного банка, с миграцией данных и процессов из старых систем в условиях параллельной реорганизации штатной и организационной структуры и прочих процессов глобального объединения банков.



Целью создания системы было объединить организационный менеджмент, администрирование персонала, учет рабочего времени и расчет зарплаты сотрудников сразу в трех банках — "Открытие", "Бинбанк" и "Бинбанк диджитал". Проект затронул всех сотрудников кредитной организации.



Член правления, руководитель ИТ-блока банка "Открытие" Сергей Русанов: "Для решения поставленной задачи банк выбрал промышленное решение SAP Human Capital Management от SAP. В результате в новую систему были переведены все необходимые данные, включая данные архивных систем "БОСС-Кадровик", появилась сквозная автоматизация ключевых бизнес-процессов, удалось минимизировать ручной труд и сократить численность персонала кадровой службы и бухгалтерии. Трудозатраты на основную деятельность были сокращены на 20%. По сравнению с поддержкой трех разных кадровых систем на 40% сократились расходы на поддержку ИТ и бизнес-процессов, на 15% — время расчета зарплат, на 20% — сроки внесения изменений в кадровые данные".



Старший вице-президент, руководитель блока по работе с персоналом банка "Открытие" Елена Салихова: "Стратегическая задача банка "Открытие" – войти в 2020 году в топ-5 ведущих российских банков. Достичь этой цели невозможно без отлаженных эффективных бизнес-процессов и цифровых технологий. Мы объединили ресурсы банка, вендора и партнера, и результат превзошел наши самые смелые ожидания. В кратчайшие сроки мы осуществили проект, позволивший объединенному банку создать единую эффективную систему управления персоналом. Эта награда – заслуженная оценка профессиональной самоотверженной работы всех участников проекта".

Заместитель генерального директора SAP CIS Андрей Горяйнов: "Каждый год мы проводим SAP Value Award для того, чтобы бизнес-лидеры, которые уже достигли успехов в цифровых проектах, могли делиться своими результатами, тем самым давая толчок и мотивацию для развития другим игрокам рынка. Несмотря на то, что на бизнес сегодня влияет очень много факторов, умение смотреть по сторонам и находить новые "точки роста" — залог достижения экономических высот. Наше партнерство уже открыло перед банком "Открытие" много новых возможностей. И золотая награда премии SAP Value Award – еще одно доказательство того, что курс на цифровую трансформацию был выбран правильно".



СПРАВКА: Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы "Открытие" входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания "Росгосстрах" (страхование), "Открытие Брокер" (брокерские услуги), Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие" (рынок пенсионных накоплений), АО "Балтийский лизинг", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА-(RU)") и Эксперт РА ("ruAA-"), а также международным агентством Moody’s ("Ba2"). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых финтех-идей.