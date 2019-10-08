История с подорожанием ОСАГО получила новое продолжение

Но все будет зависеть от принятия поправок в закон Госдумой
Это интересно 09:55
Снизить стоимость ОСАГО поможет установка телематических устройств. Фото: Валентина Шамеева , ИА EAOmedia

Эксперты предрекают после принятия Госдумой поправок в закон об ОСАГО увеличение стоимости полиса почти в два раза. Но ряд специалистов назвали способ, как этого избежать.

Согласно мнению экспертов, если депутаты примут в окончательном чтении поправки в закон, фактически в прошлое уйдет коэффициент по мощности двигателя и по территориальному использованию машины. Автовладельцы и сами с этим согласны. Ведь спровоцировать смертельное ДТП может не только водитель, управляющий машиной в 200 лошадиных сил, но и тот, у которого авто в 90 л.с.

Эксперты предположили, что снизить стоимость ОСАГО поможет установка телематических устройств, которые следят за стилем вождения автомобилистов, пишет РГ.

Так как, если закон примут, страховые компании будут варьировать тарифы, основываясь не только в количестве аварий, где фигурировал водитель, но и числе нарушений ПДД. А данные устройства помогут в этом разобраться.

Стоит отметить, что речь идет о серьезных нарушениях правил дорожного движения.

Известно, что в данный момент Центробанк, и страховщики тщательно рассматривают возможность применения телематических устройств для нужд ОСАГО.

Но в то же время их не будут навязывать с помощью повышения стоимости страховки.

Карина Красилова

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ОСАГО водитель полис страховой Госдума РФ

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