Женщинам Приморья доступна диагностика раковых заболеваний высочайшего класса

В родильном доме №3 Владивостока в рамках нацпроекта появилось уникальное оборудование

Оборудование. Фото: ИА PrimaMedia

Уникальное оборудование, позволяющее на более высоком, а значит качественном, уровне диагностировать раковые и предраковые заболевания у женщин, появилось в родильном доме №3 Владивостока в рамках национального проекта "Здравоохранение". На нем врачи смогут проводить до 75 тысяч тестов в год, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

По словам главного врача медучреждения Светланой Сагайдачной, в медучреждении появился уникальный аппарат ThinPrep 5000 – анализатор для жидкостной цитологии.

"Подобных аппаратов не более 10-ти в России, и один из них у нас во Владивостоке. Мы очень гордимся приобретением. Оборудование уже в работе, и врачи клинической лаборатории оценили новые возможности диагностики – эффективность исследования выше в два раза", – обозначила она.

На новом анализаторе цитологи "третьего" роддома смогут проводить до 75 тысяч тестов в год, что позволит охватить медосмотрами еще большее число женщин Приморья.

"У нас всегда была сильная лаборатория. А новый аппарат вывел ее еще на более высокий уровень. Мы вошли в программу “Диспансеризация” и участвуем в диагностике предраковых и злокачественных новообразований у женщин среди амбулаторно-поликлинических учреждений Владивостока. А это значит, что все анализы будут самыми точными", – говорит Светлана Сагайдачная.

Врио вице-губернатора – директор департамента здравоохранения Приморья Виктор Фисенко подчеркнул, что край активно включился в реализацию национального проекта "Здравоохранение", одной из ключевых задач которого является борьба с онкологическими заболеваниями.

"На реализацию регионального проекта “Борьба с онкологическими заболеваниями” Приморскому краю направлено почти 1,5 миллиарда рублей из федерального бюджета. Из них 413,8 миллиона рублей регион получает уже в этом году. Средства уже направлены на приобретение нового оборудования, на совершенствование навыков и профмастерства специалистов. Также до конца года будут открыты первые пять центров амбулаторной онкологической помощи. Всего в рамках регионального проекта – 11 таких центров", – сообщил заместитель главы региона.

Напомним, в Приморье сегодня реализуются 49 региональных проектов, которые затрагивают все сферы жизни людей и соответствуют 11 национальным проектам, разработанным по Указу Президента Российской Федерации Владимира Путина.