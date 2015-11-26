Депутаты Думы рассмотрели вопросы обеспечения жильем сирот, обучения больных детей на дому

Важные вопросы рассмотрели на заседании комитета по социальной политике и делам ветеранов Думы города Владивостока

Дума Владивостока. Фото: ИА PrimaMedia

Заседание комитета по социальной политике состоялось накануне, 8 октября, в думе Владивостока. Представители администрации города доложили о реализации основных общеобразовательных программ для обучающихся по индивидуальному плану, состоянии дел в сфере обеспечения жилыми помещениями детей-сирот, а также реализацию национальных проектов "Образование", "Демография", "Культура", сообщает ИА PrimaMedia.

Начальник управления по учету и распределению жилой площади администрации города Владивостока Андрей Цуренко доложил депутатам, что в этом году администрация города подготовила для детей-сирот 27 квартиры (уже предоставлена 21 квартира, на очереди — еще 6). Также он отметил, что на очереди еще стоят более 1000 детей-сирот на получение жилья.

Средняя стоимость предоставляемых квартир порядка 3,5 млн рублей. В планах на 2020 год в двух проектах жилищного строительства во Владивостоке запланировано 33 квартиры для детей-сирот. Параллельно будут продолжаться закупка на вторичном рынке и ремонт квартир для данной категории граждан.

"Сиротам предоставляется абсолютно 100% отремонтированное жилье. Каждый раз мы видели счастливые лица, когда сиротам передавались ключи от квартир. Надо отметить, что квартиры им предоставляются в разных районах Владивостока и в поселке Трудовом, площадью не менее 30 кв. метров, это однокомнатные квартиры, есть даже двухкомнатные. Жилые помещения закупаются в благоустроенных микрорайонах, где рядом расположены детские садики, школы, остановки общественного транспорта. Важно, что квартиры предоставляются уже отремонтированные, в них установлены кухонные плиты, сантехника, остается только мебель поставить", — отметила председатель комитета по социальной политике и делам ветеранов Думы города Владивостока Людмила Таран.

Одним из самых важных вопросов на заседании стало обучение детей с заболеваниями на дому. Напомним, что данный вопрос уже поднимался в думе 25 июня.

Начальник управления по работе с муниципальными учреждениями образования администрации города Лариса Карпачева обратила внимание депутатов на масштаб проблемы: "Во Владивостокском городском округе на базе средней школы № 37 обучается 800 детей, которые находятся на длительном лечении в 13-й детской краевой клинической туберкулезной больнице. На базе средней школе № 43 обучается 236 детей, находящихся на лечении в краевой клинической психиатрической больнице. Необходимо обратить внимание на ситуацию с гимназией № 2, на базе которой обучается 25 детей, находящихся на лечении в онкологическом отделении краевой детской клинической больницы № 1. Эти дети обучение могут проходить если позволяет состояние здоровья". Эта гимназия является участником проекта "Учим — знаем", поддержанного краевой администрацией. В этом году в рамках проекта состоялся первый выпуск — двое девятиклассников получили аттестаты прямо в больнице, где было выделено помещение, оборудовано под класс, закуплены электронные средства обучения. Для занятий с детьми, находящимися на лечении, были специально подготовлены 14 преподавателей от гимназии № 2. Комитетом было принято решение вернуться к проблеме обучения детей, находящихся на длительном лечении, чтобы еще раз обсудить возможность увеличения коэффициентов удорожания стоимости педагогической услуги. Это позволит поддержать педагогов, занимающихся обучением больных детей.

Председатель Думы Андрей Брик подчеркнул: "Дума города Владивостока может стать площадкой для более широкого обсуждения важного вопроса по обучению детей, находящихся на длительном лечении. К следующему заседанию комитета депутаты готовы вернуться к этому вопросу и пригласить представителей администрации Приморского края, чтобы рассмотреть все возможности для поддержки педагогов, занимающихся с больными детьми, а также их родителей".

Одним из пунктов в повестке заседания комитета стал вопрос о реализации национальных проектов "Образование", "Культура" и "Демография" в 2019 году и на 2020 год.

"В национальный проект "Образование" входит 10 федеральных проектов, в том числе, 5 федеральных проектов, направленных на решение вопросов общего образования. Это проекты -"Современная школа", "Успех каждого ребенка", "Поддержка семей, имеющих детей", "Цифровая образовательная среда" и "Учитель будущего". В рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" во Владивостоке готовится открытие масштабного детского технопарка "Кванториум".

Начальник управления по работе с муниципальными учреждениями образования администрации города Владивостока Лариса Карпачева сообщила, что ремонт кванториума планирует завершить 15 ноября, а 2 декабря уже состоится торжественное открытие. Сейчас, чтобы занятия у детей не пропадали, их распределили временно по школам.

"Нацпроекты дают возможность вложить средства и в небольшие, но не менее значимые проекты. Например, жители острова Попова обращались с наказом открыть на островной территории детский сад, и в этом году он начнет работать, сейчас ведутся последние приготовления. Для молодых семей, проживающих на островной территории, открытие полноценного детского садика — долгожданное событие, так как мамы малышей смогут устроиться на работу. Другой нацпроект "Демография" позволяет вложить средства в ремонт стадионов", — прокомментировала Людмила Таран.