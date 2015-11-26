Сбербанк выводит сервис по управлению денежными остатками в банкоматах и отделениях

Услуга Сбербанка по управлению кассовой ликвидностью кредитной организации является уникальной на рынке
Бизнес 13:31
Сбербанк выводит сервис по управлению денежными остатками в банкоматах и отделениях. Фото: Мария Оленникова, ИА IrkutskMedia

Сбербанк открывает для сторонних кредитных организаций возможность подключиться к сервису управления остатками наличных денежных средств в устройствах самообслуживания и отделениях банков.

Кредитные организации часто сталкиваются с проблемой избытка денежных средств в устройствах самообслуживания/отделениях банка или, наоборот, с отсутствием денежных средств и невозможностью обслуживать клиентов из-за этого. Для управления остатками наличных необходимы дорогостоящее программное обеспечение и опытные специалисты.

Сбербанк предлагает готовое решение, которое позволит клиенту управлять совокупными затратами на наличное денежное обращение и кассово-инкассаторское обслуживание, а также получать другие конкурентные преимущества, такие как:

  • оптимизация затрат на фондирование денежной наличности в устройствах самообслуживания/отделениях банка;
  • опыт Сбербанка на основе новейших IT-решений;
  • рекомендации по графику загрузки устройств самообслуживания и обслуживания отделений банка.

Алексей Пономаренко, директор Департамента центра управления наличным денежным обращением:

"Сбербанк накопил солидную экспертизу и огромный объем данных, которые помогают оптимизировать рутинные процессы сопровождения финансовых операций. Мы понимаем, как использовать процессы Data Science для получения наилучших результатов, и готовы делиться своими достижениями с другими банками. Новый продукт является уникальным для рынка и позволяет с минимальными затратами воспользоваться новейшими технологиями, проверенными на масштабах Сбербанка и доказавшими свою эффективность".

Услугу оказывает ПАО Сбербанк.

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