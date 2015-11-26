Дальневосточный банк: развитие малого и среднего бизнеса - один из важнейших приоритетов

Почти 1 млрд рублей выдал Дальневосточный банк в рамках программы льготного кредитования субъектов МСП, реализуемой Минэкономразвития



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Почти миллиард рублей выдал Дальневосточный банк в рамках программы льготного кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства, реализуемой министерством экономического развития Российской Федерации. В ее рамках предприятия, осуществляющие деятельность в приоритетных отраслях: сельском хозяйстве, обрабатывающем производстве, строительстве, транспортных услугах, в областях информации и связи, туризма, здравоохранения, образования, торговле и других, могут получить кредиты на инвестиционные и оборотные цели в сумме от 500 тысяч рублей по ставке не более 8,5%, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе банка.

"Программа льготного кредитования министерства экономического развития РФ – эффективный способ привлечения финансирования предприятий малого и среднего предпринимательства на льготных условиях, позволяющий компаниям расширять свою деятельность. На сегодняшний день более 20% от общего объема выданных по программе средств составляют инвестиционные долгосрочные кредиты. С их помощью предприниматели приобретают недвижимость и транспорт, реконструируют и модернизируют производственные мощности, запускают новые проекты. Таким образом, это эффективный инструмент по формированию благоприятной среды для развития малого и среднего бизнеса, создания новых рабочих мест, пополнения региональных бюджетов", — подчеркнула начальник департамента розничного кредитования и кредитования малого и среднего бизнеса Наталья Маракова.

Подробную информацию о программе льготного кредитования можно получить в офисах Дальневосточного банка по адресам:

— г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, 27-а, тел.: (4232) 516-463

— г. Владивосток, ул. Борисенко, 27, тел.: (4232) 631-384

— г. Владивосток, Океанский проспект, 48а, тел.: (4232) 431-605

— г. Владивосток, ул. Светланская, 83, тел.: (4232) 222-816

— г. Владивосток, ул. Русская, 19-а, тел.: (4232) 317-561

— г. Артем, ул. Фрунзе, 53, тел.: (42337) 42-797

— г. Находка, ул. Портовая, 20-а, тел.: (4236) 626-659

— г. Большой Камень, ул. Аллея Труда,35а, тел.: (42335) 5-92-39

— г. Уссурийск, ул. Ленина, 98, тел.: (4234) 32-82-58

— г. Спасск-Дальний, ул. Парковая, 23, тел.: (42352) 21-882

— г. Дальнереченск, ул. Героев Даманского, 30, тел.: (42356) 27-480

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