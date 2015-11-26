У некоторых владивостокцев временно ограничили горячее водоснабжение на три дня

Отключения связаны с проведением ремонтных работ на теплосетях (АДРЕСА)

Кран. Фото: ИА PrimaMedia

Энергетики "Приморских тепловых сетей" (филиал "Приморская генерация" АО "Дальневосточная генерирующая компания") предупреждают горожан о том, что в связи с ремонтами теплосетей горячее водоснабжение (ГВС) временно ограничено у жителей Владивостока с 9 по 11 октября, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ДГК.

C14.00 9 октября до 11 октября:

100-летия Владивостока: 107, 109, 111, 113, 115, 117, 121, 123, 125, 125а, 129, 131, 133, 133а, 133в, 135, 137, 137а, 139, 141, 143, 145, 145а, 147, 149, 151, 153;

Кирова: 14/1, 14/2, 30, 42, 44, 44а;

Магнитогорская: 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 11у, 13;

Узбекская: 14, 15;

Чапаева: 5, 12, 14, 16, 24;

Чкалова: 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 30.