У некоторых владивостокцев временно ограничили горячее водоснабжение на три дня

Отключения связаны с проведением ремонтных работ на теплосетях (АДРЕСА)
Общество 14:20
Кран. Фото: ИА PrimaMedia

Энергетики "Приморских тепловых сетей" (филиал "Приморская генерация" АО "Дальневосточная генерирующая компания") предупреждают горожан о том, что в связи с ремонтами теплосетей горячее водоснабжение (ГВС) временно ограничено у жителей Владивостока с 9 по 11 октября, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ДГК.

C14.00 9 октября до 11 октября:

  • 100-летия Владивостока: 107, 109, 111, 113, 115, 117, 121, 123, 125, 125а, 129, 131, 133, 133а, 133в, 135, 137, 137а, 139, 141, 143, 145, 145а, 147, 149, 151, 153;
  • Кирова: 14/1, 14/2, 30, 42, 44, 44а;
  • Магнитогорская: 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 11у, 13;
  • Узбекская: 14, 15;
  • Чапаева: 5, 12, 14, 16, 24;
  • Чкалова: 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 30.
  • 100-летия Владивостока: 76, 78, 80, 82, 84;
  • Бородинская: 7, 9, 9а, 11, 13, 15, 15б, 17, 19;
  • Кутузова: 4, 6, 8, 8а, 8б, 8в, 10;
  • Русская: 48, 50, 52, 54, 54а, 56, 58, 58а, 60, 60а, 62, 64, 66.
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