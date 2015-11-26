На наказы избирателей Владивостока в 2020 будет выделено 105 млн рублей

На очередном заседании комитета по бюджету, налогам и финансам депутаты вместе с мэрией обсудили перечень наказов на следующий год

На наказы избирателей депутатов Думы Владивостока будет потрачено 105 млн рублей. Фото: ИА PrimaMedia

Ремонт лестниц, детских и спортивных площадок, установка освещения, лееров и пешеходных зон и еще множество поручений дали жители Владивостока своим депутатам в 2019 году. Всего в администрацию города от Думы Владивостока поступило более 500 наказов. На очередном заседании комитета по бюджету, налогам и финансам депутаты обсудили, когда, как и в каком режиме будут исполняться пожелания горожан, сообщает ИА PrimaMedia.

В 2020 году на исполнение наказов избирателей из бюджета Владивостока планируется выделить порядка 105 млн рублей. Эти средства пойдут на работы по благоустройству, решению частных районных проблем, на улучшение жизни в городе. Сбор наказов на территории — одно из основных направлений работы городских депутатов. В процессе общения с избирателями они погружаются в проблематику районов и округов, составляют список первоочередных задач, который впоследствии передают администрации города для согласования по финансированию и организации работ.

Как подчеркнул председатель комитета Владимир Исаков, в этом году администрация города обратилась к депутатам с пожеланием рассматривать наказы избирателей в разрезе исполнения муниципальных программ.

"Хочу отметить, что в следующем году на исполнение наказов избирателей запланировано порядка 105 млн рублей, сумма на 40 % меньше, чем была выделена на текущий год. Это связано с тем, что в следующем году не ожидается такой объемный бюджет, как в этом. Однако, в процессе работы депутаты могут вносить корректировки, как это обычно и происходит. Как было сказано на комитете, часть работ по наказам переносится в программы и будет финансироваться соответствующим образом, из программных расходов. Исполнение части наказов было решено перенести на 2021 и 2022 годы. Наказы, на которые требуются капитальные инвестиции, составление полного ПСД (проектно-сметная документация), мы не можем вносить, так как они не укладываются в рамки одного года", — подвел итоги заседания комитета Владимир Исаков.

Между тем работа администрации города с наказами избирателей вызвала у депутатов ряд вопросов. Так, Василиса Ходнева поинтересовалась, почему часть составленных на прошлый год наказов обозначена как выполненные, хотя по ним не сделан весь объем запланированных работ. Депутат Надежда Телелюева отметила, что ни один из шести наказов по ее округу не попал в список на исполнение. Заместителя председателя Думы Владивостока Елену Новицкую интересовал вопрос, почему управление дорог и благоустройства администрации города не решает проблему отсутствия пешеходной зоны рядом с онкологическим диспансером. Депутата Александра Глебова интересовал вопрос отказа мэрии проводить работы по организации стока и отвода воды в районе ул. Горная, 33А.

Представители администрации подчеркнули, что согласование проходят только те наказы, исполнение которых в рамках полномочий администрации — когда проблемные объекты находятся на городской земле и (или) в муниципальной собственности. Первый заместитель главы Владивостока Ольга Козерацкая сообщила, что представители мэрии готовы встретиться с депутатами, у которых есть вопросы или предложения по списку, и обсудить отдельно каждый спорный наказ в частном порядке.

Полный перечень наказов избирателей на 2020 год депутаты утвердят в четверг, 10 октября, на внеочередном заседании Думы Владивостока.