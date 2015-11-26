Приморцев приглашают на вебинар по KPI и управлению бизнесом

Собственникам и директорам расскажут, как повысить эффективность работы своих сотрудников и использовать KPI для достижения целей



Вебинар по управлению бизнесом "KPI и Оргструктура в арсенале руководителя". Фото: сибирский офис "ИНТАЛЕВ"

Сибирский офис "ИНТАЛЕВ" приглашает приморцев на вебинар по управлению бизнесом "KPI и Оргструктура в арсенале руководителя" (18+). Обучение пройдет во вторник, 15 октября, с 19.00 до 21.00 по Владивостоку. Участие бесплатно, сообщили ИА PrimaMedia организаторы.

Зарегистрируйтесь на вебинар.

Вы узнаете, как создать такую систему управления, когда все сотрудники объединены в единый механизм и каждый человек работает на нужном месте с нужной эффективностью.

Разберетесь в инструментах управления, которые должны быть в арсенале каждого руководителя: управление по KPI и организационная структура. Как они работают, как связаны между собой? Что важно учесть при внедрении в компании? Роль и задачи руководителя в построении системы управления.

Кому необходимо участвовать? Собственникам и генеральным директорам. HR-директорам среднего и крупного бизнеса. Это мастер-класс для руководителей, которые хотят получать прибыль, развивать бизнес и грамотно делегировать, получая взамен результат.

В программе вебинара:

Почему компания не достигает поставленных целей? Что вы делаете не так: типичные ошибки руководителей. Ставим стратегические цели для бизнеса правильно. Управляем бизнес-результатом — используем факторную модель. Чем необходимо управлять для достижения результата. Процессы получения прибыли: как связаны бюджеты и стратегия, причем тут KPI? Вовлекаем сотрудников и организуем систему контроля через KPI. Используем организационную структуру как инструмент управления. Меняем мотивацию персонала — KPI для достижения целей бизнеса.

Подробная программа и регистрация.

Спикер мастер-класса. Марина Гусева (Гуляева) — собственник и генеральный директор Сибирского офиса "ИНТАЛЕВ". Эксперт по системам управления с 15-летним проектным опытом. Команда Марины Гусевой (Гуляевой) помогла повысить качество управления и эффективность 200+ компаниям Сибирского региона.

Выделите два часа, чтобы разобраться, как повысить эффективность работы своих сотрудников! Для участия вам потребуется только бесперебойный выход в интернет и компьютер.

Зарегистрируйтесь прямо сейчас. Это отличная возможность для вас повысить уровень своих знаний, а для вашего бизнеса – найти точки роста!

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