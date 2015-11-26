Ставка по ипотеке в банке "Открытие" значительно снизилась

Теперь получить кредит на приобретение квартиры на первичном рынке можно по ставке от 8,35%

Тематическое фото. Фото: Елизавета Карпова, ИА SakhalinMedia

Банк "Открытие" значительно улучшил условия ипотечного кредитования. Снижение ставок по всей линейке продуктов составило до 0,8 % в зависимости от программы. Теперь получить кредит на приобретение квартиры на первичном рынке можно по ставке от 8,35%, сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на пресс-службу банка "Открытие".

Минимальная ставка действует по программе "Новостройка" для зарплатных клиентов банка, а также при приобретении квартиры у партнеров банка или при подаче заявки через digital-канал при сумме кредита от 4 млн рублей и заключении кредитного договора в течение 30 дней с момента подачи заявки.

По программе "Квартира" ставки составляют от 8,75% до 9,2%; по военной ипотеке – 8,8%; по программе "Апартаменты" — от 9,2% до 9,6%, по программе "Свободные метры" и "Ипотека плюс" ставки составляют 10,2% и 11,2% соответственно. Рефинансировать ранее оформленные ипотечные кредиты можно по ставке от 8,75%. Новые ставки ипотечного кредитования будут действовать для клиентов, подавших в банк заявку до конца ноября 2019 года.

— На сегодняшний день наши ставки по ипотеке одни из наиболее привлекательных среди крупных банков. Мы стремимся радовать наших клиентов и партнеров интересными предложениями. Данный подход позволил нам существенно улучшить свои позиции на ипотечном рынке в 2019 году, — сказал директор департамента кредитного бизнеса банка "Открытие" Михаил Чамров.

СПРАВКА: Банк "Открытие" входит в топ-10 крупнейших банков России и является системно значимым банком. Работает на финансовом рынке с 1993 года и развивает следующие направления бизнеса: корпоративный, инвестиционный, розничный, малый и средний, а также Private Banking. Ключевым акционером банка "Открытие" является Банк России с долей 99,99%. "Открытие" сегодня — это масштабная финансовая группа, которая обладает большим потенциалом для дальнейшего роста бизнеса. В состав группы входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания "Росгосстрах" (страхование), НПФ "Открытие" (пенсионная индустрия), УК "Открытие", "Открытие Брокер" (брокерские услуги).