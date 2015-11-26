МКБ получил международную премию за самую инновационную облигационную сделку

Дебютное размещение облигаций, деноминированных в евро, стало для МКБ одной из ключевых сделок в 2019 году
Бизнес 9 октября, 15:40

Московский кредитный банк (МКБ) стал лауреатом премии британского журнала International Finance в номинации "Самая инновационная облигационная сделка", сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе банка.

Журнал признал самым инновационным выпуск старших еврооблигаций МКБ на сумму 500 млн евро со сроком погашения через 5 лет и процентной ставкой в размере 5,15% годовых. Облигации были размещены по правилам Rule 144a и Regulation S и вызвали большой интерес в странах континентальной Европы, Великобритании и США. Всего было подано более 120 заявок из 19 стран мира.

"Дебютное размещение облигаций, деноминированных в евро, стало для МКБ одной из ключевых сделок в 2019 году, — отметил председатель правления МКБ Владимир Чубарь. – С одной стороны банк получил долгосрочные ресурсы в евро для удовлетворения потребностей своих корпоративных клиентов в указанной валюте, с другой стороны удалось расширить и диверсифицировать инвесторскую базу, так как значительное количество фондов континентальной Европы впервые инвестировали в МКБ. В конечном счете, благоприятный рынок, правильный выбор времени и повышенный спрос позволили достичь справедливой стоимости выпуска".

International Finance Awards является одной из самых престижных премий в странах Ближнего Востока, Азии, Европы и Африки. Она ориентирована на компании финансовой отрасли, банковского дела, управления активами, брокерских услуг, страхования, энергетики, нефти и газа, логистики и коммунальных услуг, работающие на международных рынках.

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