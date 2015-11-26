Р. Гольдштейн: Перечисление субсидий регионам в начале года – назревшая необходимость

Регионы будут получать федеральные средства в январе

Ростислав Гольдштейн. Фото: пресс-служба

Инициативу парламентариев о выделении регионам федеральных средств в январе, а не в середине года, поддержали Президент и Премьер-министр. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин, сообщает ИА PrimaMedia.

Данное изменение в законодательство объясняется тем, что деньги должны начинать "работать" вовремя. В нынешней ситуации процесс перечисления средств затягивается до второго полугодия. И, как следствие, снижается эффективность решения тех задач, которые поставлены главой государства.

Депутаты до конца года совместно с Минфином подготовят поправки в законодательство. В соответствии с ними, деньги в регионы должны будут отправляться сразу после того, как закон о бюджете вступит в силу. А после этого – дело за отраслевыми министерствами.

Переход на новый порядок перечисления федеральных субсидий регионам – назревшая необходимость, считает член Совета Федерации Ростислав Гольдштейн. По словам сенатора, из-за позднего прихода средств страдает более всего строительная отрасль, в особенности это касается дорожной инфраструктуры.

"Не во всех регионах существуют компании-гиганты, имеющие свои собственные средства, чтобы начать работы без авансов, а если они и присутствуют, то даже их сил хватает далеко не на все необходимые объекты. При этом, не стоит забывать о том, что в большинстве регионов страны строительный сезон весьма непродолжителен из-за климатических условий. Поэтому затягивание сроков перечисления субсидий на 4-6 месяцев, как это зачастую бывает, значительно осложняет возможность регионов выполнять все поставленные задачи в срок", — прокомментировал сенатор Ростислав Гольдштейн.

В случае, если субсидии будут приходить в регионы в январе, то по истечении конкурсных процедур (занимают до двух месяцев) приступать к работам можно будет уже в марте.

"В федеральном бюджете заложены большие средства на реализацию национальных проектов в регионах. И каждый бюджетный рубль должен работать на улучшение социально-экономической обстановки в субъектах, работать эффективно, а не как придется из-за того, что поздно дошел до регионального бюджета", — отметил Ростислав Гольдштейн.