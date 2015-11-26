Сбербанк запускает переводы за рубеж на карты платежных систем Visa и Mastercard

Сервис переводов доступен в мобильном приложении "Сбербанк Онлайн" на платформе Android
Общество 15:59
Сбербанк запускает переводы за рубеж на карты платежных систем Visa и Mastercard. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia

Сбербанк запускает сервис международных денежных переводов на карты платежных систем Visa и Mastercard в мобильном приложении "Сбербанк Онлайн" (6+). Денежные средства можно переводить на карты любой страны, за исключением США, Тайваня, Кубы, Ирана, Северной Кореи, Сомали, Судана, Сирии, Японии.

Для совершения перевода клиенту необходимо войти в мобильное приложение "Сбербанк Онлайн", выбрать в меню платежей опцию "За рубеж" — "По номеру карты", ввести номер карты получателя, указать сумму, валюту перевода, а также фамилию и имя получателя. Срок доставки средств составит всего несколько минут. В редких случаях и только в некоторые банки переводы могут зачисляться дольше, но даже тогда срок не превысит трех рабочих дней.

Денежные средства можно переводить на карты Visa и Mastercard любой страны, за исключением США, Тайваня, Кубы, Ирана, Северной Кореи, Сомали, Судана, Сирии, Японии. Совершить перевод можно в рублях, долларах и евро, при этом сумма одного перевода не должна превышать 150 тысяч рублей или эквивалент этой суммы в валюте карты списания. Комиссия за перевод составит всего 1% от суммы, вне зависимости от выбранной валюты перевода.

Игорь Мамонтов, вице-президент Сбербанка, директор дивизиона "Платежи и переводы":

"В этом году в мобильном приложении ʺСбербанк Онлайнʺ появилось сразу несколько новых способов для перевода денег за рубеж. Сегодня сотрудничество с крупнейшими карточными платежными системами Visa и Mastercard открывает нашим пользователям новую возможность перевода на карты практически в любую страну мира. Главными преимуществами сервиса станут его удобство, безопасность и скорость доставки средств получателю".

Первыми опцию увидят владельцы устройств на платформе Android, а позже она появится и на IOS-устройствах.

Написать автору
Сбербанк карты пластиковые

Сбербанк выводит сервис по управлению денежными остатками в банкоматах и отделениях

13:31

AI Journey: как применяют искусственный интеллект в Сбербанке

8 октября, 15:30
МКБ получил международную премию за самую инновационную облигационную сделку
‡агрузка...
‡агрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор Федотов И. М.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia