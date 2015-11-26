Ремонтные работы в районе стадиона "Авангард" во Владивостоке завершат к 15 октября

Движение для автотранспорта открыто по всем полосам во всех направлениях, скоро энергетики приступят к благоустройству территории
Общество 9 октября, 18:02
Начало ремонтных работ в районе стадиона "Авангард". Фото: ИА PrimaMedia

Завершается перекладка теплосетей в районе стадиона "Авангард" во Владивостоке. Энергетики ведут ремонт на той части теплотрассы, которая располагается на территории стадиона. Участки магистральной теплосети, находящиеся под дорожным полотном, уже отремонтированы. Сам ремонт в районе ул. Светланской проходит в несколько этапов на нескольких участках. На время работ энергетики были вынуждены частично перекрывать проезжую часть, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ДГК.

"Ремонтировать весь запланированный участок одновременно не представлялось возможным, так как это бы очень сильно затруднило движение для автомобилистов, поэтому ремонт делали частями. Сегодня движение для автотранспорта открыто по всем полосам во всех направлениях. В ближайшее время энергетики приступят к работам по благоустройству территории", — рассказал директор СП "Приморские тепловые сети" филиала "Приморская генерация" АО "ДГК" Дмитрий Вишняков.

Напомним, энергетики Приморских тепловых сетей (филиал "Приморская генерация" АО "Дальневосточная генерирующая компания") завершают ремонтную кампанию по подготовке Владивостока к новому отопительному сезону. В данный момент в городе ведутся перекладки на магистральных тепловых сетях, а также проходят ремонтные работы на теплотрассах.

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