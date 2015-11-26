Во Владивостоке напали на семью в их собственном подъезде

Поводом для нападения стал спор из-за парковки
Происшествия 21:10
Тематическое фото. Фото: ИА PrimaMedia

В подъезде дома на улице Адмирала Юмашева во Владивостоке неизвестные избили 51-летнюю женщину, ее 54-летнего мужа и друга семьи. На такой поступок злоумышленников толкнул спор из-за неудачно припаркованного автомобиля, в конце которого владелец авто пообещал "прийти ночью и наказать". Участники конфликта написали друг на друга заявления в полицию, сообщает ИА PrimaMedia.

Заявительница и ее супруг направлены на амбулаторное лечение. 54-летнему мужчине диагностировали перелом правой лучевой кости, пострадавший госпитализирован. По словам потерпевших, ранее у них произошел конфликт с одним из участников инцидента, сообщили в пресс-службе УМВД России по городу Владивостоку.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают личности всех участников происшествия. Опрашиваются очевидцы. Потерпевшие направлены для прохождения судебно-медицинской экспертизы для установления степени тяжести вреда, причиненного их здоровью. Отметим, что один из мужчин, в отношении которого поступила жалоба, обратился с встречным заявлением (ему диагностирован перелом костей носа).

По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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