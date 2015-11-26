Неизвестный водитель протаранил фасад здания ФСБ во Владивостоке

Виновник ДТП скрылся с места происшествия
Происшествия 09:16
Во Владивостоке смелый водитель чуть не протаранил здание ФСБ. Фото: Инстаграм-паблик dps_vl

Неустановленный водитель черного Toyota Axio на скорости въехал в фасад здания, в котором располагается региональное управление ФСБ по Приморскому краю вечером 9 октября, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на instagram-паблик Экипажи ДПС.

В результате происшествия, оказалось повреждено крыльцо у центрального входа в управление. Пострадавших, по предварительным данным, нет. По словам очевидцев, водитель Axio после случившегося в ужасе выбежал из машины и скрылся в неизвестном направлении.

"Место происшествия оцепили, обтянули лентами, в оцеплении стоят вооружённые сотрудники, явно не полиции, ДТП оформляют сотрудники ГИБДД", — ранее сообщили очевидцы.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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