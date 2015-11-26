Клиенты банка "Открытие" могут инвестировать в роботов

Новая стратегия "Робототехника" дает возможность клиентам банка инвестировать деньги в акции 150 компаний робототехники

Тематическое фото. Фото: Елизавета Карпова, ИА SakhalinMedia

"Росгосстрах Жизнь" запустила новую стратегию "Робототехника" в продукте инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) для клиентов private сегмента банка "Открытие". Эта стратегия дает возможность клиентам инвестировать деньги в акции 150 компаний робототехники, автоматизации и искусственного интеллекта со 100% защитой вложенного капитала. Динамика индекса, к которому привязан продукт, за последние три года составила +35,5%, сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на пресс-службу банка "Открытие".

Стратегия "Робототехника" построена на динамике акций более чем 210 компаний-лидеров, которые регулярно ранжируются исходя их финансовых показателей. И этих компаний выбираются 150 наилучших. Такая ежеквартальная балансировка повышает потенциал доходности продукта.

Корзина акций в индексе разнообразна не только по секторам, но и по географии — в нее включены компании Японии, США, Тайваня и других признанных мировых лидеров высоких технологий.

— Развитие Big data, активное стремление к оснащению автомобилей автопилотом и непрерывная автоматизация производства с целью сокращения издержек бизнеса – реальность сегодняшнего дня. Это направление должно быть интересно для инвестора, ведь компании, которые делают ставку на робототехнику и искусственный интеллект, уже несколько лет подряд демонстрируют динамику выше средней по рынку, и их потенциал только начинает раскрываться. Аналитики PricewaterhouseCoopers считают, что благодаря технологии искусственного интеллекта к 2030 году мировая экономика может вырасти на 15,7 трлн долларов США", — отметил руководитель по развитию инвестиционно-страховых продуктов СК "Росгосстрах Жизнь" Владимир Тураев.

— Клиенты private сегмента банка — это преимущественно опытные инвесторы с широко диверсифицированными портфелями активов. Их не увидишь стандартными идеями, поэтому наша задача состоит в том, чтобы предложить актуальные и инновационные решения для инвестирования. Передовые технологии, в частности развитие робототехники, на сегодняшний день, по мнению аналитиков, обладают бесспорным потенциалом роста. А оболочка ИСЖ, благодаря гарантии возврата 100% вложений, делает новую стратегию интересной, как для инвесторов с агрессивным риск-профилем, так и с более консервативным, — пояснила руководитель "Открытие Private Banking" Виктория Денисова.

СПРАВКА: Банк "Открытие" входит в топ-10 крупнейших банков России и является системно значимым банком. Работает на финансовом рынке с 1993 года и развивает следующие направления бизнеса: корпоративный, инвестиционный, розничный, малый и средний, а также Private Banking.

Ключевым акционером банка "Открытие" является Банк России с долей 99,99%.

"Открытие" сегодня — это масштабная финансовая группа, которая обладает большим потенциалом для дальнейшего роста бизнеса. В состав группы входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания "Росгосстрах" (страхование), НПФ "Открытие" (пенсионная индустрия), УК "Открытие", "Открытие Брокер" (брокерские услуги).