Уже свыше 46,5 тысяч человек подали заявки на участие в конкурсе "Лидеры России"

Регистрация продлится до 27 октября
Общество 10:37
Лидеры России. Фото: предоставлено организаторами конкурса

Организаторы конкурса управленцев "Лидеры России" за неполные два дня после объявления регистрации получили более 46,5 тысяч заявок на участие в проекте. При этом прием заявок продлится до 27 октября. Об этом сообщил журналистам во вторник первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на ТАСС.

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ напомнил, что о начале конкурса было объявлено на заседании наблюдательного совета автономной некоммерческой организации (АНО) "Россия — страна возможностей", которое состоялось 4 октября в Сочи. Регистрация продлится до 27 октября.

Конкурс "Лидеры России" является флагманским проектом платформы "Россия — страна возможностей". Она была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Платформа объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы была создана автономная некоммерческая организация, носящая такое же название.

Первый конкурс "Лидеры России" стартовал в октябре 2017 года, заявки на участие в нем подали почти 200 тысяч человек. Победителями тогда стали 103 человека.

Второй конкурс "Лидеры России" начался 10 октября 2018 года, более 227 тыс. человек подали заявки для регистрации. Конкурс стал международным, заявки на участие пришли из 68 стран. В очные полуфиналы прошли более 3,3 тысяч человек, в том числе 18 участников из-за рубежа, которые представляли Азербайджан, Белоруссию, Казахстан и Украину. В финал вышли 300 человек, из которых 104 стали победителями.

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