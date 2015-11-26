За все время работы обучение прошли около 3,6 тысячи пожилых людей

Бабушка и дедушка онлайн: компьютерные курсы для пенсионеров проходят во Владивостоке. Фото: Анастасия Дубровина, ИА PrimaMedia

Во Владивостоке за партой в компьютерных классах занимаются бабушки и дедушки. Компьютерную и финансовую грамотность преподают грамотные специалисты, и за все время пользоваться техникой научились почти 4 тысячи пожилых приморцев, сообщает ИА PrimaMedia.

Лекция и практическое занятие по работе с компьютером (0+) проходят два раза в неделю и длятся два часа. Организаторы признаются, что желающих много и ведется постоянная запись, но одна группа рассчитана всего на 10 человек и предполагает такое же количество занятий.

— Эта очень интересная работа — помогать людям. Все приходят с разным уровнем подготовки, с разными целями. Мы работаем почти три года и проводим уроки по стандартной книге "Азбука интернета". Там есть две части, мы используем базовый курс. Обучаем, как работать с компьютером, пользоваться мышкой, клавиатурой, программами и электронной почтой. Показываем, как и где можно скачать музыку или посмотреть фильм, установить антивирус, — рассказал педагог Александр Кузнецов.

Педагог Александр Кузнецов. Фото: Анастасия Дубровина, ИА PrimaMedia Почтальон Лидия Богачева и педагог Александр Кузнецов. Фото: Анастасия Дубровина, ИА PrimaMedia Бабушка и дедушка онлайн: компьютерные курсы для пенсионеров проходят во Владивостоке. Фото: Анастасия Дубровина, ИА PrimaMedia 1 / 3

Александр Кузнецов отмечает, что после курса каждый получает сертификат. Также ежегодно среди возрастных людей проводится краевой конкурс на знание компьютера: с городов Приморья в столицу приезжают участники разного уровня подготовки и соревнуются за приз, а после победители отправляются дальше — защищать честь края.

— Я расширила свой кругозор, своё знание компьютера, и мне это помогло. Я хочу научиться оплачивать квитанции, чтобы не ходить и не стоять в очереди. Родные хорошо относятся и поддерживают. Что-то понятно, что-то нет, но разобраться всегда помогают, — поделилась почтальон Лидия Богачева.



Бабушка и дедушка онлайн: компьютерные курсы для пенсионеров проходят во Владивостоке. Анастасия Дубровина, ИА PrimaMedia



Еще одна посетительница курсов Татьяна Толмачева оптимистично рассказала, что теперь может каждый день смотреть новости фигурного катания — она всегда ими интересовалась. По признанию женщины, сложнее всего было освоить клавиатуру, и еще перед началом занятий она боялась, что разобраться с современной машиной у нее не получится. "Сейчас без этих знаний никуда", — отметила собеседница.

Помимо азов компьютерной грамотности, два урока из программы отведены на освоение системы "Сбербанка Онлайн". Представители компании помогают пенсионерам зарегистрироваться, рассказывают, как пользоваться терминалом, сайтом и приложением (6+).

Пенсионерка Татьяна Толмачева. Фото: Анастасия Дубровина, ИА PrimaMedia Бабушка и дедушка онлайн: компьютерные курсы для пенсионеров проходят во Владивостоке. Фото: Анастасия Дубровина, ИА PrimaMedia Бабушка и дедушка онлайн: компьютерные курсы для пенсионеров проходят во Владивостоке. Фото: Анастасия Дубровина, ИА PrimaMedia 1 / 3

В департаменте труда и социального развития Приморского края сообщают, что программа завоевала популярность среди жителей, с начала года обучение прошли почти 400 пожилых приморцев.