Сбербанк запустил сервис по возмещению налогов из бюджета для малого бизнеса

Возмещение НДС и акцизов при экспорте происходит полностью в электронном виде
Бизнес 11:55
Сбербанк. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia

Сбербанк начал тиражирование продуктов "Возмещение налогов из бюджета НДС/Акцизы" для малого и микробизнеса. Банк выпускает электронную банковскую гарантию и помогает клиенту сформировать пакет документов в личном кабинете "Сбербанк Бизнес Онлайн" (12+) для отправки его в налоговую инспекцию. Налоговая служба возвращает сумму НДС в течение семи дней. Процедура возмещения происходит полностью в электронном виде. Этот уникальный набор услуг стал возможен благодаря развитию цифровых сервисов Сбербанка и ФНС.

Анатолий Попов, заместитель председателя правления Сбербанка, руководитель блока "Корпоративно-инвестиционный бизнес":

"Мы продолжаем помогать нашим клиентам эффективно вести свой бизнес. Новый сервис максимально упростит взаимодействие с налоговыми органами для наших клиентов из сегмента ʺМалый и микробизнесʺ. При его использовании возмещение НДС time-to-money сокращается в 10-12 раз".

Даниил Егоров, заместитель руководителя ФНС России:

"Реализованные ФНС России технологические решения расширили функционал сервисов для налогоплательщиков. Внедряя эти решения уже в естественную среду деятельности налогоплательщиков, мы стремимся помочь предпринимателям оптимизировать взаимодействие с государством. Сервисы, которые позволяют бизнесу ускоренно вернуть оборотные средства, ещё более эффективны с точки зрения экономики, так как приводят к расширению возможности формирования новой добавленной стоимости".

Ранее Сбербанк стал первым банком в России, представившим корпоративным клиентам возможность взаимодействия с налоговыми органами по вопросу возврата НДС через удаленные каналы связи, а также первым банком, выдавшим электронную банковскую гарантию в пользу налоговых органов. Теперь при использовании банковской гарантии сроки возврата суммы НДС можно сократить с 72 до 7 дней без посещения налоговых органов.

Услуги оказывает ПАО Сбербанк.

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Сбербанк банки финансовые бизнес (мелкий, средний, крупный)

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