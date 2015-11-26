Работы инициировало владивостокское городское отделение партии "Единая Россия"

Благоустройство сквера Первой маевки идет во Владивостоке. Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"

"Единая Россия" взяла шефство над сквером Первой маевки во Владивостоке. В конце прошлого месяца партийцы инициировали работы по благоустройству общественного пространства, а 9 октября члены местного отделения партии владивостокского городского округа установили на памятном камне в честь первой демонстрации трудящихся новую табличку — взамен ранее утраченной старой, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе партии.

Здесь 1 мая 1901 года прошла первая маевка, в которой приняли участие рабочие судоремонтных мастерских города. В честь этого события в 1936 году муниципальному району города было присвоено название Первомайский, а в 1985 году на территории сквера был открыт памятный знак, посвященный первой дальневосточной демонстрации в честь Международного дня солидарности трудящихся. Но, начиная с 90-х годов, общественное пространство стало приходить в упадок – бетонное покрытие аллеи не обновлялось, скапливался мусор. Памятный камень изуродовали вандалы и сорвали с него табличку.

В ходе мероприятий по благоустройству территории памятника рабочие очистили его от краски, убрали весь мусор и переложили на аллее бетонные плиты.

По словам секретаря владивостокского городского отделения "Единой России" Александра Щербакова, в будущем работы по восстановлению общественного пространства будут обязательно продолжены.



Секретарь владивостокского городского отделения "Единой России" Александр Щербаков. Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"

"Место Первой маевки — это памятник регионального значения, находящийся в реестре объектов культурного наследия. Благоустройство территории будет продолжаться – было бы хорошо высадить здесь ели и провести другие работы, но, скорее всего, они начнутся уже весной", — отметил Щербаков.

Деятельность местного отделения партии поддержал председатель Федерации профсоюзов Приморского края, депутат Думы Владивостока Владимир Исаков – он оценил работу по благоустройству объекта и поблагодарил партийцев от имени организации.

"Можно сказать, что это профсоюзный мемориал, потому что 1 мая – это День международной солидарности трудящихся. Мы очень благодарны городскому отделению "Единой России" за их инициативу, члену местного политического совета Леониду Премингеру, который лично занимался благоустройством, и предпринимателям Первомайского района, которые выделили деньги на восстановление памятника и его территории. Такие события, как первая маевка, не должны быть забыты! Для профсоюзного движения права человека – явление исключительной важности", — заявил профсоюзный лидер.