Победители получат 1 млн рублей на повышение своей квалификации

Управленцы Приморья могут пополнить ряды "Лидеров России". Фото: предоставлено организаторами

Стартовал прием заявок на участие в третьем сезоне проекта "Лидеры России" (18+), направленного на выявление, развитие и поддержку перспективных руководителей. Победители смогут получить не только колоссальный опыт, но и в течение года рассчитывать на личные карьерные консультации известных наставников и выиграть 1 млн рублей на повышение своей квалификации. Регистрация на конкурс продлится до 27 октября, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

Запуск третьего по счету конкурса поддержал президент России Владимир Путин на заседании Наблюдательного совета АНО "Россия – страна возможностей". Ранее он высоко оценил флагманский проект, который является не только мощным социальным лифтом, но дает возможность для саморазвития жителей страны.

Принять участие в конкурсе могут жители страны в возрасте до 55 лет, владеющие русским языком на достаточном для выполнения тестов уровне и имеющие опыт руководства не менее пяти лет. Для участников младше 35 лет достаточно иметь два года опыта работы на руководящей должности. В этом году также появился ряд нововведений. В частности, в дополнение к основному конкурсу участники могут подавать заявки в один из трех треков: "Здравоохранение", "Наука", "Финансы и технологии".

"Кроме лидерских качеств и компетенций у партнеров конкурса, работодателей, государственных органов власти существует запрос на специфические профессиональные качества управленцев. В связи с этим и было принято решение запустить несколько профессиональных направлений", – отмечают организаторы.

Регистрация на конкурс завершится 27 октября. Участникам необходимо описать лидерский опыт в специальной анкете и загрузить видеоинтервью.

Конкурсный отбор позволит оценить уровень развития управленческих компетенций всех претендентов. Первый этап – дистанционный. Конкурсантам необходимо будет пройти тестирование, чтобы продемонстрировать свои интеллектуальные способности и управленческий потенциал. Отчеты с персональными рекомендациями по результатам теста будут отправлены всем кандидатам после обработки решений.

В начале нового года сотни сильнейших управленцев соберутся на полуфиналах в восьми федеральных округах. Они узнают о мировых трендах управления, решат бизнес-кейсы и неформально пообщаются с ключевыми лидерами федеральных округов. На этом этапе эксперты оценят компетенции конкурсантов и дадут им рекомендации по дальнейшему развитию.

В марте-апреле 2020 года пройдет суперфинал, куда будут приглашены 300 самых перспективных участников со всей России. Интенсивный нетворкинг, встречи с экспертами и деловые игры помогут выявить сотню лучших участников.

Победители по итогам всех отборов получат образовательный грант в размере 1 млн рублей и возможность поработать с наставником из числа ведущих управленцев России.

Отметим, за два года проведения конкурса количество участников превысило 426 тысяч человек, а назначения на высокие позиции получили более 150 победителей и призеров "Лидеров России": среди них двое стали губернаторами, четверо – заместителями федеральных министров.

Приморский край за два года проведения конкурса показывал один из самых высоких результатов среди субъектов Дальнего Востока. Так, в полуфинал проекта в 2017 и 2018 годах выходили более 170 участников, а финалистами становились 22 человека. Победу в конкурсе за время его проведения одержали три представителя Приморья.

Подробнее о проекте можно узнать на официальном сайте события.