Один человек погиб и двое пострадали в результате ДТП на трассе возле Сиреневки

Водитель Toyota Town Ace при развороте не уступил дорогу Toyota Probox
Происшествия 14:38
ДТП. Фото: предоставлено очевидцем

Серьезное ДТП произошло утром, 10 октября, на федеральной трассе в районе Сиреневки. В результате столкновения двух легковушек один человек погиб и двое пострадали, сообщили ИА PrimaMedia.

Водитель Toyota Town Ace при развороте не уступил дорогу автомобилю Toyota Probox, движущемуся по равнозначной дороге во встречном направлении прямо и совершил с ним столкновение.

В результате ДТП водитель Toyota Probox скончался на месте ДТП, пассажир универсала получил травмы. Водитель Тoyota Town Ace также получил травмы.

ДТП

ДТП. Фото: предоставлено очевидцем

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю, стаж вождения пострадавшего автомобилиста – 13 лет, в 2018 году мужчина уже был участником ДТП — совершил столкновение с автомашиной Тойота РАВ-4, после чего скрылся. Мужчина был разыскан и привлечен к административной ответственности по ч.2 ст. 12.27 КоАП РФ "Оставление водителем в нарушение Правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся". Мера наказания – лишение права управления транспортным средством.

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