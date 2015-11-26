Исполнение бюджета 2018 года заслуживает положительной оценки – Ростислав Гольдштейн

Совет Федерации одобрил отчет об исполнении федерального бюджета за 2018 год
Политика 14:55
Ростислав Гольдштейн. Фото: Пресс-служба

На пленарном заседании Совета Федерации в среду, 9 октября, Министр финансов РФ Антон Силуанов представил доклад об исполнении федерального бюджета 2018 года, сообщает ИА PrimaMedia.

По словам министра, темпы роста экономики выросли за прошлый год на 2,3% ВВП. Доходы превысили запланированные показатели на 4,2 триллиона рублей или 2,7%, профицит составил 2 триллиона 741,4 миллиарда рублей или 2,6% ВВП. При этом, в 2018 году было достигнуто рекордное снижение зависимости бюджета от нефти и газа — с 9% ВВП до 6,6%.

Так же зафиксирован рост реальных заработных плат – на 8,5%.

"Сбалансированная бюджетная политика, государственная поддержка таких несырьевых отраслей, как сельское хозяйство, машиностроение, промышленность, позволили достигнуть весьма высоких темпов роста экономики в прошлом году. Это самая высокая динамика за последние годы, которая в два раза превышает среднегодовые темпы роста за десятилетие. И впервые с 2011 года федеральный бюджет стал профицитным. В целом, исполнение бюджета можно оценить положительно и на основе его анализа принять дополнительные меры, чтобы не только сохранить позитивную динамику на ближайший период, но и значительно ее улучшить. Так, например, принято решение о перечислении субсидий и трансфертов регионам в начале года. Ориентировочный срок заключения соответствующих соглашений – до 15 февраля. Это позволит субъектам Федерации начинать, например, работы по реконструкции дорог и объектов социальной инфраструктуры весной, тем самым более эффективно и в срок использовать бюджетные средства", — прокомментировал член Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Ростислав Гольдштейн.

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