Валерий Лимаренко: Ключевую роль в работе с людьми играет доверие

Губернатор Сахалинской области прокомментировал встречу с президентом РФ Владимиром Путиным

Встреча губернаторов с президентом РФ Владимиром Путиным. Фото: пресс-служба правительства Сахалинской области

Накануне Кремль посетили 19 высших должностных лиц субъектов России, которые были избраны на региональных выборах в единый день голосования – 8 сентября. Среди них был и губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на пресс-службу правительства Сахалинской области.

Встреча носила напутственный характер. На ней президент РФ Владимир Путин поздравил избранных глав регионов и пожелал им удачи.

– Для того, чтобы выполнить все те обещания, которые прозвучали из ваших уст в отношении граждан на вверенных вам теперь территориях, нужно работать напряжённо. И самое главное – постоянно чувствовать пульс жизни, чувствовать то, чего люди ожидают и как они реагируют на то, что вы делаете для того, чтобы оправдать эти ожидания. Вот это чрезвычайно важная вещь, — отметил Владимир Путин.

– На встрече Владимир Владимирович рекомендовал нам работать в том же режиме, как и в период предвыборной кампании. Хочу сказать, что с вступлением в должность для меня принципиально ничего не поменялось. Главной ценностью остаются люди. Без доверия жителей невозможно реализовывать наши крупные проекты, – отметил Валерий Лимаренко. – Я говорю о реформе здравоохранения, переходе на новую систему обращения с ТБО. Многие решения принимаются с учетом мнений островитян. Я регулярно с ними встречаюсь, слушаю пожелания. Это очень значимая составляющей моей работы.

Напомним, с начала года под руководством Валерия Лимаренко в островном регионе было реализовано множество инициатив. В Сахалинской области ввели более 10 новых мер социальной поддержки, вернулся "Аэрофлот" и запустили новые авиамаршруты, начали передачу трассы "Южно-Сахалинск – Оха" в федеральную собственность, ускорили темпы переселения из аварийного жилья и строительства дорог в районах, запустили масштабную медицинскую реформу и увеличили пенсии.