Более 350 клиентов Сбербанка в ДФО получили выплаты по полисам страхования жилья

Общая сумма страховых выплат превысила 37 млн рублей за 2019 год
Общество 16:49
Ключи. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia

Более 350 клиентов Дальневосточного Сбербанка – владельцев полисов страхования жилья "Защита дома" обратилось с начала 2019 года в страховую компанию "Сбербанк страхование", дочернюю компанию Сбербанка. Общая сумма страховых выплат превысила 37 млн рублей, сообщает пресс-служба Сбербанка.

В том числе, с 1 августа в "Сбербанк страхование" поступило более 170 обращений от клиентов, чье имущество пострадало в результате паводка на Дальнем Востоке (из Приморского края – 59, из Хабаровского – 48, из Амурской области – 38, Еврейской автономной области – 26). Общая сумма выплат по этим обращениям превысила 23,3 млн рублей (в Приморском крае – более 7,8 млн рублей, в Хабаровском крае – более 7,3 млн рублей, в Амурской области – свыше 4,9 млн рублей, в ЕАО – более 3,1 млн рублей).

На пострадавших от паводка территориях введена упрощенная процедура урегулирования убытков: из стандартного пакета документов на выплату исключены справки компетентных органов. Заявление о страховом случае можно подать через мобильное приложение СК "Сбербанк страхование" (6+), отделения Сбербанка или через эксперта-оценщика.

Полис "Защита дома" позволяет застраховать жилье от самых распространенных рисков, в том числе от залива, кражи и пожара. Среди других преимуществ страховки для жилья от Сбербанка – возможность страхования гражданской ответственности перед соседями. Осмотр имущества при оформлении полиса не требуется.

Услуги оказывает ООО СК "Сбербанк страхование".

Написать автору
Сбербанк страхование

Сбербанк запустил сервис по возмещению налогов из бюджета для малого бизнеса

11:55

Сбербанк запускает переводы за рубеж на карты платежных систем Visa и Mastercard

9 октября, 15:59
Альфа-Банк в Уссурийске открыл обновленное отделение в центральном районе
‡агрузка...
‡агрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор Федотов И. М.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia