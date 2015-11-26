Более 350 клиентов Сбербанка в ДФО получили выплаты по полисам страхования жилья

Общая сумма страховых выплат превысила 37 млн рублей за 2019 год

Ключи. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia

Более 350 клиентов Дальневосточного Сбербанка – владельцев полисов страхования жилья "Защита дома" обратилось с начала 2019 года в страховую компанию "Сбербанк страхование", дочернюю компанию Сбербанка. Общая сумма страховых выплат превысила 37 млн рублей, сообщает пресс-служба Сбербанка.

В том числе, с 1 августа в "Сбербанк страхование" поступило более 170 обращений от клиентов, чье имущество пострадало в результате паводка на Дальнем Востоке (из Приморского края – 59, из Хабаровского – 48, из Амурской области – 38, Еврейской автономной области – 26). Общая сумма выплат по этим обращениям превысила 23,3 млн рублей (в Приморском крае – более 7,8 млн рублей, в Хабаровском крае – более 7,3 млн рублей, в Амурской области – свыше 4,9 млн рублей, в ЕАО – более 3,1 млн рублей).

На пострадавших от паводка территориях введена упрощенная процедура урегулирования убытков: из стандартного пакета документов на выплату исключены справки компетентных органов. Заявление о страховом случае можно подать через мобильное приложение СК "Сбербанк страхование" (6+), отделения Сбербанка или через эксперта-оценщика.

Полис "Защита дома" позволяет застраховать жилье от самых распространенных рисков, в том числе от залива, кражи и пожара. Среди других преимуществ страховки для жилья от Сбербанка – возможность страхования гражданской ответственности перед соседями. Осмотр имущества при оформлении полиса не требуется.

Услуги оказывает ООО СК "Сбербанк страхование".