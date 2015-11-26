На вас многое держится — Константин Ясин поздравил пенсионеров и ветеранов труда

Преподавателям и воспитателям вручили приятные подарки
Общество 09:00
Депутат думы Владивостока Людмила Таран и член координационного совета по вопросам реализации госпрограммы Приморья "Развитие физической культуры и спорта Приморского края" Константин Ясин. Фото: предоставлено участниками встречи

1 октября и 5 октября Россия отметила два очень важных праздника: День пожилого человека и День учителя. Символично, что эти два праздника находятся рядом. Каждый человек, проживший жизнь — учитель, как минимум для своих детей. И для всех, кто готов воспринимать его опыт. 8 октября Союз пенсионеров Первомайского района собрал 60 преподавателей и воспитателей для поздравления с Днем учителя и Днем пожилого человека. Праздник состоялся во Владивостокской библиотеке им. Муравьева-Амурского в лучших традициях: сюрпризы, гости, подарки.

“У меня не поворачивается язык назвать вас пожилыми людьми. Я вижу полный зал энергичных, сильных, мудрых мужчин и женщин, с богатым опытом, который нужно воспринимать. На вас многое держится”, — этими словами член координационного совета по вопросам реализации государственной программы Приморского края "Развитие физической культуры и спорта Приморского края" Константин Ясин начал свое поздравление.

Речь идет о работающих пенсионерах. Сегодня часто говорят, что нужно обновление кадров, свежая кровь. Константин Ясин комментирует ситуацию так: “Нельзя списывать людей со счетов. Возраст — это богатство. Только опираясь на ваш опыт и жизненную мудрость, можно построить что-то новое, выстраивать лучшее будущее для нас и наших детей”.

Депутат думы Владивостока Людмила Таран и член координационного совета по вопросам реализации госпрограммы Приморья "Развитие физической культуры и спорта Приморского края" Константин Ясин

Депутат думы Владивостока Людмила Таран и член координационного совета по вопросам реализации госпрограммы Приморья "Развитие физической культуры и спорта Приморского края" Константин Ясин. Фото: предоставлено участниками встречи

Не обошлось и без подарков, которые Константин Ясин вручил вместе с депутатом думы Владивостока Людмилой Таран.

“Не знаю, почему праздник называется Днем пожилого человека. Вы — сильные специалисты в самом расцвете жизни. У вас сейчас прекрасное время для работы и творчества. И все же праздник есть, и он для вас. Спасибо за ваш труд!” — сказала Людмила Таран.

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