Приморский профсоюзный форум пройдет 18-20 октября в поселке Горные ключи

280 профсоюзных активистов обменяются опытом работы на региональном форуме в Приморье. Фото: пресс-служба ФППК

XI Приморский профсоюзный форум (16+) пройдет 18-20 октября в приморском поселке Горные ключи, на территории санатория "Изумрудный". 280 участников из всех отраслевых профобъединений региона будут осваивать новые навыки и обмениваться практическим опытом, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Федерации профсоюзов Приморского края.

За три дня насыщенной учебы участникам помогут отработать навыки, необходимые профсоюзным лидерам для того, чтобы эффективно защищать права работников. Научат выстраивать коммуникации с различными целевыми группами, понимать специфику работы в социальных сетях для продвижения профсоюзной повестки, формировать имидж профорганизации, профилактировать профессиональное выгорание.

На панельной дискуссии участники обсудят актуальные проблемы, с которыми сталкиваются сегодня профорганизации региона. Это выведение работников на аутсорсинг, массовые сокращения, нарушения правил охраны труда, невыполнение майских указов президента в отдельных отраслях и другие острые вопросы.

Больше всего представителей на форум делегирует профсоюз работников образования Приморья.

"Мы включили в делегацию активистов из разных районов Приморья, в том числе с сельских территорий. Форум даст нашим людям актуальные знания, познакомит друг с другом и коллегами из других отраслей и позволит на практике понять, как решать похожие проблемы", — сказала председатель Приморской краевой организации профсоюза работников образования Ирина Мариш.

Многочисленные делегации ожидаются также от профсоюзов железнодорожников, жизнеобеспечения, энергетики и госучреждений. Всего же своих представителей направляют 20 отраслевых профобъединений и 11 комитетов крупных первичных организаций, входящих в ФППК.

Ждут на Приморском профсоюзном форуме и молодых профактивистов. Для них будет открыта молодежная площадка "СТРАТРЕЗЕРВ 2019" (16+). Вместе с приморцами на ней будут работать делегации из Якутии, Сахалина и Хабаровского края. Параллельно с обучающими мероприятиями здесь пройдет окружной этап Всероссийского молодежного профсоюзного форума ФНПР "Стратегический резерв-2019" и будут выбраны самые достойные кандидаты-дальневосточники.

"Я приветствую создание отдельной молодежной площадки на нашем "взрослом" форуме, это важно для подготовки будущей смены. Лидеры отраслевых профсоюзов могут присмотреться к самым активным профактивистам и сформировать резерв, а молодежь, в свою очередь, еще глубже погружается в профсоюзную повестку и нарабатывает лидерские качества№, — отметила лидер Приморской краевой организации профсоюза работников жизнеобеспечения Светлана Кожухарь.

Добавим, что Федерация профсоюзов Приморья первой среди территориальных организаций ФНПР стала проводить региональные форумы и обучать своих профактивистов. Первое такое собрание прошло в 2007 году. С тех пор участниками приморских профсоюзных форумов стали 3,5 тысячи человек. Следом опыт Приморья подхватили и другие территориальные профорганизации России.