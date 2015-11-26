Инна Павленко: Предстоит большая работа по повышению эффективности реализации продукции

Новый глава объединенного министерства рассказала об обновленной структуре и выходе сахалинской продукции на международный рынок

Инна Павленко. Фото: Владислав Беляцкий, ИА SakhalinMedia

Решение о слиянии двух областных министерств, сельского хозяйства и торговли и продовольствия, попало в поле зрения сахалинской общественности в среду, 9 октября. Как было заявлено, правительство островного края устроило реорганизацию двух ведомств в целях оптимизации деятельности органов исполнительной власти и повышения эффективности управления губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко. Фактическое объединенное ведомство должно обеспечить выполнение единого комплекса мер по укреплению продовольственной независимости региона. На должность главы нового ведомства был назначен уже бывший министр торговли и продовольствия Сахалинской области Инна Павленко, сообщает корр. ИА SakhalinMedia.

— Инна Владимировна, поздравляем с новым назначением. Расскажите, как получилось, что вы стали во главе объединенного министерства?

— Ни для кого не секрет, что губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко формируется новое правительство. Первой ласточкой стало решение о реорганизации двух министерств – присоединение министерства сельского хозяйства к министерству торговли и продовольствия. Мне поступило предложение от губернатора возглавить объединенное министерство. Я расцениваю это как знак доверия.

— Какие задачи были поставлены перед вами Валерием Игоревичем?

— Вы знаете, что уже сформирована новая стратегия экономического развития региона. Перед нами поставлен ряд очень важных задач. Сегодня предстоит большая работа по повышению эффективность не только производства, но и продвижения продукции.

У нас есть планы по выходу на внешние рынки. На сегодняшний день уровень конкурентоспособности нашей продукции достаточно высок. Объемы производства как в сельском хозяйстве, так и в пищевой промышленности заметно растут. На материке есть запрос на нашу продукцию.

В рамках укрепления продовольственной безопасности для нас имеет большое значение сбалансированность рынков, особенно тех, что находят на крайнем севере. В рамках министерства торговли и продовольствия нами проводилась долгая работа по созданию современной товаропроводящей сети, и сейчас этот процесс как никогда близок к финальной стадии.

— Скажите, какие изменения планируется в кадровом составе ведомств? Каких изменений ждать сотрудникам в ближайшее время?

— Мы работаем единой командой. На сегодня первой задачей стоит провести реорганизацию, сформировать эффективную структуру нового органа. Будут новые заместители, частично сохраняются уже работающие заместители. Возможны изменения в структуре. Но для начала нужно проанализировать текущее состояние дел, смоделировать нагрузку исходя из новых задач. Возможно, если мы увидим такую необходимость, будут созданы дополнительные структурные подразделения. Все зависит от целесообразности подобных решений. Я думаю, что у нас все получится.

— Как будет называться новое министерство?

— Проект документ только формируется. До завершения этой процедуры точное наименование не известно. Предположительно оно будет называться министерством торговли и агропромышленного комплекса. Таким образом мы будем органом АПК в Сахалинской области.



Инна Павленко. Фото: Владислав Беляцкий, ИА SakhalinMedia

— Вы упомянули про настрой выйти на внешние рынки. Насколько сахалинская продукция конкурентоспособна на фоне других регионов РФ и на международном рынке?

— Как я уже сказала, уровень конкурентоспособности высок. Однако в других российских регионах сейчас активно развивается промышленное производство. В связи с этим нам нужно не сбавлять темпов, а наоборот их наращивать. Нельзя останавливаться на тех результатах, которые были достигнуты. Нужно оставаться конкурентноспособными.

Что касается международного рынка, то в иностранных государствах наша продукция ценится за экологическую чистоту, натуральность сырья из которого она производится. На сегодняшний день рост сельскохозяйственного сырья позволяет нашим перерабатывающим производствам повышать качественные свойства продукции. Это высоко ценится на рынке.

— Какие продукты планируются выставить на внешний рынок?

— Уже сегодня на внешнем рынке России присутствуют сахалинские овощи, безалкогольные напитки и пиво высокого качества. Так же, я надеюсь, что уже к Новому году наша кондитерская продукция будет поставляться в Москву.

Что касается международных рынков, то есть большое желание и готовность наших предприятий поставлять воду. В связи с этим уже были проведены определенные действия с Роспотребнадзором, таможней.

Кроме того, сейчас решается вопрос по выпуску на внешние рынки животноводческой продукции: колбасы и другая мясная продукция. Она уже была высоко оценена нашими китайскими и японскими партнерами.

Мы знаем пример поставок мороженного на китайский рынок у наших коллег из Хабаровского края. Наше производство уже готово к таким действиям. Так что я думаю ассортиментная линейка товаров может расширяться.

Однако по-прежнему, первоочередной задачей остается снабжение нашего региона.

— Есть ли в планах реализация новых инвестиционных проектов?

— Они реализуются бизнесменами, но я очень рассчитываю на то, что предприниматели оценят те условия, которые были созданы в Сахалинской области для повышения их инвестиционной активности. Уверена, что проекты будут, но какие – говорить пока рано. Насколько мне известно существует инициатива, по созданию производства сахалинских сыров. На сегодня опыт показывает, что качество молока и сырья позволяет производить как твердые, так и мягкие сыры.

— Сохранятся ли те меры поддержки, которые оказывает в настоящее время минсельхоз для сел и владельцев гектаров? Можно ли ждать, что они будут расширены?

— Поддержка государства будет сохранена! Возможно, мы будем пересматривать какие-то меры поддержки, но речи о снижении уровня поддержки не идет.

Что касается развития сельских территорий, то это один из приоритетов государственной политики нашей страны. Поэтому, конечно же, будут вкладываться дополнительные средства, и новая государственная программа разработана именно для развития сельских территорий и закрепления людей на них.