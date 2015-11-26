До конца 2019 года на базе образовательной площадки планируется обучить более 100 человек

Новый центр опережающей профессиональной подготовки открыли на Сахалине. Фото: пресс-служба правительства Сахалинской области

Новый центр опережающей профессиональной подготовки открыли на Сахалине. На его базе проведены краткосрочные курсы повышения квалификации для поваров четвертого и пятого разрядов и парикмахеров. В перспективе планируется обучение по ландшафтному дизайну, флористике, курсы по хлебопечению и кондитерскому мастерству, сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на пресс-службу правительства Сахалинской области.

Образовательная площадка призвана повысить престиж рабочих профессий, и подготовить кадры по наиболее востребованным и перспективным специальностям в сфере услуг. О необходимости развития профессионального образования на островах неоднократно говорил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

Центр опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП) — это оснащенная современным оборудованием площадка. В учреждении реализуют экспериментальные обучающие программы среднего профессионального образования. Причем обучение проводится в короткие сроки, что позволяет быстро выпустить специалистов на рынок труда. Качество приобретенных знаний и умений от этого не страдает.

— Сахалинская область — стабильно развивающийся регион, экономика которого испытывает потребность в кадрах для ряда отраслей, — отмечает министр образования Наталья Мурашова. — Кадры сегодня должны быть современными и нацеленными на перспективные новые виды деятельности. Именно ЦОПП поможет подготовить, переподготовить и повысить квалификации граждан по наиболее востребованным и перспективным профессиям по запросам работодателей.

Как пояснила директор ЦОПП Ирина Аникеева, на базе Центра будет проходить обучение студенты и переподготовка преподавателей.

—Уже работающие граждане смогут повышать здесь свою квалификацию, приобретать дополнительные навыки или получать новую специальность, а школьники в рамках профориентации – выбирать для себя профессии, — пояснила Ирина Аникеева.

Задачу по созданию Центров опережающей профессиональной подготовки по всей стране поставил Президент РФ по итогам поездки в Свердловскую область 6 марта 2018 года. В Сахалинской области решение о создании ЦОПП было принято в августе 2018 года в период проведения Финала VI Национального чемпионата "Молодые профессионалы" (Ворлдскиллс Россия).