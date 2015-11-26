Поезд Москва — Владивосток попал в рейтинг самых "храпящих" поездов России

Специалисты проанализировали более 153 тысяч текстовых отзывов, оставленных пассажирами после путешествия на поезде
Общество 09:33
Поезд. Фото: ИА PrimaMedia

Поезд Москва — Владивосток попал в рейтинг самых "храпящих" поездов России, оказавшихся на 10-м месте в десятке. Туту.ру для составления рейтинга проанализировали более 153 тысяч текстовых отзывов, оставленных пассажирами после путешествия на поезде (с 2016 по осень 2019 года), сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на исследование сервиса путешествий.

Рейтинг самых "храпящих" поездов:

Москва — Кинешма

Москва — Псков

Москва — Пенза

Москва — Волгоград

Москва — Брест

Москва — Казань

Москва — Санкт-Петербург

Санкт-Петербург — Адлер

Москва — Владивосток

Москва — Адлер.

Коротко о выводах: — Как показало исследование, пассажиры не часто жалуются на храпящих соседей: в среднем, один отзыв из тысячи содержит слово "храп". Это значит, что пассажиры либо становятся терпимее, либо они стали крепче спать, либо храпунов действительно не так много. Чаще люди жалуются на духоту/холод в вагоне и отсутствие wi-fi.

— В рейтинг попали сразу два "южных" направления: Москва — Адлер и Петербург — Адлер, а также один зарубежный поезд с маршрутом Москва— Брест. Жалуются на храп соседей пассажиры плацкарта/купе и даже сидячих вагонов (в рейтинг попали два таких поезда: Москва — Казань и Москва — Пенза).

— Пассажиры просят в корректной форме при покупке билета выяснять у пассажира: храпит он или нет. А всех "храпунов" предлагают отселить в отдельный вагон.

— Храп не так раздражает, если с собой есть беруши или есть возможность приобрести их у проводника.

— Среди храпящих, ожидаемо, больше всего пассажиров мужского пола. Впрочем, есть жалобы и на женский храп и даже на храпящих в вагоне домашних животных.

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