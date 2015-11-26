СКБ Контур: Пионер программного обеспечения в России - на Русском MeetUp-2019

Представители компании выступили на сессии, посвященной созданию единого цифрового контура в здравоохранении на основе ЕГИСЗ

Команда компании СКБ Контур на Русском MeetUp-2019. Фото: ИА PrimaMedia

Большое количество экспертов и специалистов привлекла сессия "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе ЕГИСЗ: вопросы практической реализации", прошедшая в рамках Русского MeetUp-2019 (Владивосток, 4-5 октября). Компанию СКБ Контур, являющуюся одним из первых разработчиков программного обеспечения в России, представляли менеджер проектов компании СКБ Контур Ольга Максимова (доклад "Региональные регистры в цифровом контуре здравоохранения. Опыт Приморского края") и руководитель направления компании СКБ Контур Владимир Локис (выступление "Маркировка лекарственных препаратов"). Корр. ИА PrimaMedia встретились с представителями.

Справка. СКБ Контур — один из первых разработчиков программного обеспечения в России. С 1988 года компания помогает руководителям и бухгалтерам легче взаимодействовать с государством и контрагентами, упрощать внутренние процессы и быстрее справляться с ежедневными задачами. Продуктовая линейка компании включает сервисы для электронного документооборота и интернет-отчетности, решения для торговли и ведения бизнеса, проверки контрагентов и участия в закупках (более 30-ти продуктов для бизнеса).

В настоящее время в России стартовала работа над федеральным проектом "Цифровое здравоохранение". Новая модель системы здравоохранения должна создаваться и начинать функционировать параллельно с существующей системой, постепенно перехватывая ее функции. Такой подход минимизирует потери переходного периода и обеспечит населению качественное медицинское обслуживание в переходный период. В новой модели уделяется особое внимание превентивной медицине и персонализированному подходу. Создание новой модели здравоохранения базируется на развитии так называемой "цифровой" медицины, позволяющей собирать и обрабатывать, в том числе дистанционно, большие объемы данных на популяционном уровне для принятия обоснованных оптимальных стратегически решений, выявлять новые направления развития. В Приморье такая работа уже началась.

— Ольга Сергеевна, — обратился корр. ИА PrimaMedia к менеджеру проектов компании СКБ Контур Ольге Максимовой. — Компания у вас с историей. Вашими специалистами разработано немало интересных продуктов. А вот медицинской тематики при первом рассмотрении я не заметил. Что побудило компанию пойти по медицинскому треку?

— Это вызвано требованиями законодательства. Им установлено ведение федеральных регистров медицинских работников и медицинских организаций в рамках проекта "Цифровой контур здравоохранения". Сегодня мы рассказывали об опыте создания регионального сегмента этих регистров на основе нашего нового программного продукта "Контур.Гособлако".



Ольга Максимова. Фото: ИА PrimaMedia

— Этот проект является нетипичным для СБК Контур, — вступает в беседу заместитель руководителя направления компании СКБ Контур Андрей Мельников. – В основном мы известны как разработчики облачных сервисов. Когда в стране наметилась тенденция к централизации управления, к построению централизованных учетных систем в органах власти, компания СКБ Контур применила тот большой опыт, который накопила при создании облачных сервисов, для создания региональных государственных информационных систем, в которых работают либо ведомства целиком, либо вся федеральная сеть учреждений.

Проект "Контур.Гособлако" был разработан специально для этого. Помимо требований централизации информационных систем и переноса их в "облака", есть еще и дополнительные требования. В России это импортозамещение, использование свободного программного обеспечения на серверах и рабочих станциях пользователей. Проект "Контур.Гособлако" получил свое название вслед за инфраструктурным проектом Минкомсвязи РФ "Гособлако", в результате которого появилась сеть центров обработки данных, куда сейчас переносятся государственные информационные системы. "Контур.Гособлако" способен поддержать эти процессы.

— Какие возможности дает "Гособлако"?

— Самые разнообразные. Например, в рамках продукта "Контур. Гособлако" сейчас разработано решение "Информационно-коммуникационный портал", которое является закрытой социальной сетью для государственных служащих, работников бюджетной сферы и общественных организаций. Решение призвано повысить эффективность коммуникации в данном сегменте и позволяет организовывать деловое общение между госслужащими в хорошо защищенной сети, не вынося его в общественные социальные сети, где такой защиты нет.



Андрей Мельников. Фото: ИА PrimaMedia

Могу также отметить решение "Личный кабинет государственного служащего". Благодаря ему госслужащий может видеть всю служебную информацию. В перспективе через такой личный кабинет будет налажен электронный кадровый документооборот, госслужащий сможет подавать заявления в электронном виде, как только это позволит нормативная база РФ.

— Компания СБК Контур — федеральный разработчик программного обеспечения. А в каких регионах вы представлены?

— Во всех. Занимается сервисами для электронного документооборота, для сдачи отчетности в контролирующие органы, для анализа и поиска контрагентов. В Приморском крае развито еще одно направление – создание региональных информационных систем, в частности внедрена система управления кадрами государственной службы.

Вторая крупная региональная система – это информационная система учета ресурсов медицинских организаций, о чем уже говорилось. Это регистр медработников, регистр медицинского оборудования, регистр информационно-коммуникационного оборудования, паспорта медицинских организаций. Всё это является основной частью региональной информационной системы здравоохранения. Система была создана в рамках программы модернизации системы здравоохранения края, сейчас она развивается в рамках нового федерального проекта "Цифровой контур здравоохранения".

— Дальний Восток — регион небольшой, скромный. Тем не менее, вы участвуете IT-форумах, приводящихся во Владивостоке из года в год. Почему?

— Мы считаем, что это перспективный регион, — вновь берет слово Ольга Максимова. — Не только для нас, но и в целом для страны. Регион активно развивается во всех направлениях, в том числе и в сфере ИТК. На прошедшем в сентябре этого года пятом Восточном экономическом форуме СКБ "Контур" подписал соглашение с Администрацией Приморского края о развитии образовательных программ. Будем совместно двигаться, готовить вместе кадры для IT-отрасли региона.

— И еще один вопрос относительно сессии "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе ЕГИСЗ", точнее, выступления Владимира Георгиевича Локиса на тему "Маркировка лекарственных препаратов". Кажется, в этой области возникли какие-то проблемы. Так, Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) обратился к премьеру Дмитрию Медведеву и спикеру Госдумы Вячеславу Володину с письмами, в которых заявляет о неготовности системы маркировки лекарств к внедрению 1 января 2020 года.

— Сейчасмаркировка вводится по многим видам товаров, — поясняет Владимир Локис. – Среди самых первых – табачные изделия, обувь, медикаменты. Действительно, обязательная маркировка медикаментов вступает в силу для всех участников рынка с 1 января 2020 года. И тут возникают проблемы, о которых ставит вопрос Российский союз промышленников и предпринимателей. Нужно быстро всем перестроиться, поменять процессы логистики и учета так, чтобы все операции, связанные с движением медикаментов, обязательно отражались в электронной системе маркировки. Компания СКБ Контур призвана помочь участникам рынка в этом.



Владимир Локис. Фото: ИА PrimaMedia

— А инструмент помощи уже есть?

— Да. Нами разработан Сервис "Контур. Маркировка".

— И что говорит обратная связь? На сессии присутствовали те, кому это нужно?

— Да, здесь были те самые люди и учреждения. По отклику видно, что тема маркировки интересна, но, к сожалению, многие организации вплотную за проект внедрения маркировки не взялись.

— Словом, пока гром не грянет…

— Да. 1 января 2020 года наступает уже скоро, главное, чтобы для участников маркировки это случилось не неожиданно.

— Ольга Сергеевна, а вы как считаете, обратную связь участие вашей компании в MeetUp дает?

— Основная цель, которая озвучивалась и на нашей сессии, и на пленарном заседании, — это налаживание диалога бизнеса с государством. В этой части, как мне кажется, все обстоит хорошо. Во всяком случае, в работе секции, на которой мы выступали, были представители государственных медицинских учреждений из Приморского края и других регионов. Как раз государство очень активно участвует в подобных мероприятиях, и это нас очень радует и позволяет на основе обратной связи делать наши продукты еще более удобными и полезными.