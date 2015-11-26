В ходе рабочего заседания парламентарии затронули вопросы реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" (ФОТО)

Депутаты Облдумы обсудили благоустройство дворов Южно-Сахалинска. Фото: Пресс-служба Сахалинской областной думы

Депутаты Сахалинской областной Думы на рабочем заседании в региональном парламенте обсудили благоустройство дворов Южно-Сахалинска, предусмотренное в рамках реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды", сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на пресс-службу Сахалинской областной Думы.

Руководитель рабочей группы, заместитель председателя комитета по экономическому развитию Александр Шарифулин обозначил ряд вопросов, на которые депутаты хотели бы услышать ответы от представителей городской власти, министерства ЖКХ, Центра дорожного мониторинга области. В частности, парламентариев интересовали сроки исполнения работ по благоустройству дворовых территорий города в текущем году.

С краткой информацией о ходе мероприятий выступил министр ЖКХ Дмитрий Зайцев.



Депутаты Облдумы обсудили благоустройство дворов Южно-Сахалинска. Фото: Пресс-служба Сахалинской областной думы

По его словам, в декабре 2019 года по программе благоустройства дворовых территорий областному центру было выделено 300 миллионов рублей. На эти деньги было запланировано провести ремонт в 19 дворах. Благоустройство еще 10 объектов муниципалитет проводит на свои средства. После проектных работ стоимость ремонта возросла, а количество дворов немного уменьшилось. На сегодняшний день благоустройство большинства дворовых территорий уже полностью закончено.

Как выяснилось, не везде работы будут выполнены в срок. Некоторое отставание от планов-графиков зафиксировано по семи дворовым территориям. При этом представители администрации города заверили, что комплексное благоустройство дворов, стоящих в плане, будет завершено до конца года, и только четыре объекта "перейдут" на следующий год.



Депутаты Облдумы обсудили благоустройство дворов Южно-Сахалинска. Фото: Пресс-служба Сахалинской областной думы

По словам вице-мэра Южно-Сахалинска Александра Гринберга, отставание от графика произошло по объективным причинам.

— Мы перенесли окончание строительных работ в нескольких дворах на двадцатый год, потому что потребовались глобальные замены инженерных сетей не только на самом объекте, но и на близлежащей территории. В частности, по улице Железнодорожной есть отставание, так как во всем районе пришлось перекладывать коммуникации. Все работы по замене сетей в 2018 году финансировались из городского бюджета. Всего на эти цели городом было потрачено порядка 700 миллионов рублей, — пояснил Александр Гринберг.



Депутаты Облдумы обсудили благоустройство дворов Южно-Сахалинска. Фото: Пресс-служба Сахалинской областной думы

Депутаты поинтересовались, как городские власти взаимодействуют с ресурсоснабжающими организациями, составляя план работ по благоустройству дворов. По мнению Александра Шарифулина, это взаимодействие еще на стадии планирования позволило бы избежать ремонтных работ по замене инженерных сетей в уже отремонтированных дворах.

— На стадии проектирования объекта делаются запросы в ресурсоснабжающие организации. Мы стараемся получить информацию о планах по замене сетей. Но, к сожалению, не всегда есть возможность синхронизировать работы двух-трех подрядчиков, — сказал Александр Гринберг.



Депутаты Облдумы обсудили благоустройство дворов Южно-Сахалинска. Фото: Пресс-служба Сахалинской областной думы

Также депутаты рекомендовали формировать проекты по реконструкции дворов на будущий год до конца декабря предшествующего. Конечно, мероприятия надо проводить с учетом всех процедур и предложений жителей.

Александр Гринберг согласился с мнением парламентариев. Он сказал, что прошлые просчеты анализируются и учитываются муниципалитетом. Например, в настоящее время проекты по четырем дворам на следующий год уже подготовлены полностью.

Александр Шарифулин обратил внимание на состояние дворов в районе магазина "Любитель" и кафе "Аралия", где территория все еще находится в состоянии ремонта. Он попросил уточнить сроки окончания работ по благоустройству.



Депутаты Облдумы обсудили благоустройство дворов Южно-Сахалинска. Фото: Пресс-служба Сахалинской областной думы

Отвечая на вопрос, вице-мэр подчеркнул, что иногда приходится корректировать сроки исполнения работ. Так, возле кафе "Аралия" проложен высоковольтный кабель, который не обозначен в схемах. Именно это приостановило проведение работ во дворе.

Одной из главных проблем Александр Гринберг назвал отсутствие подрядчиков. Сегодня на конкурс выходят небольшие организации, индивидуальные предприниматели, квалификация которых не всегда отвечает требованиям.

В ходе обсуждения депутаты Виталий Гомилевский и Юрий Выголов отметили, что, невзирая на все сложности, администрация Южно-Сахалинска в целом выполняет стоящие перед ней задачи по благоустройству, и город, безусловно, становится лучше с каждым годом.



Депутаты Облдумы обсудили благоустройство дворов Южно-Сахалинска. Фото: Пресс-служба Сахалинской областной думы

Подводя итоги встречи, Александр Шарифулин предложил администрации Южно-Сахалинска и ответственным министерствам подготовить полную информацию о ходе выполненных работ по благоустройству дворов города и ознакомить с ней депутатов в рамках "правительственного часа". После чего, контроль островных парламентариев над исполнением программы "Формирование комфортной городской среды" будет продолжен.