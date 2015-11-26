Пять муниципалитетов Приморья получат по 10 млн рублей на развитие малого бизнеса

Эти деньги они смогут направить на свои проекты и реализовать их уже в следующем году
Национальные проекты 12:17
Деньги. Фото: ИА PrimaMedia

Муниципалитеты Приморья представили проекты, направленные на развитие малого и среднего бизнеса на своей территории. Мероприятия, которые должны привести к выполнению задач национального проекта "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" в каждом отдельном населенном пункте или районе края, разрабатывались в течение четырех месяцев командами, состоящими из представителей местной администрации и предпринимателей. Победители конкурса проектов получат субсидию из краевого бюджета — 10 млн рублей, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

Результаты своей работы 25 команд представили экспертам: представителям деловых объединений, руководителям центра "Мой бизнес", департамента экономики и развития предпринимательства и врио вице-губернатору Приморья Константину Шестакову.

"Пять муниципалитетов – победителей конкурса получат субсидию из краевого бюджета по 10 млн рублей. Эти деньги они смогут направить на свои проекты и реализовать их уже в следующем году. На мой взгляд, это существенная поддержка для тех муниципальных образований и районов, которые действительно качественно проработали свои предложения, выстроили диалог с местным бизнес-сообществом и готовы дальше работать на результат", – подчеркнул Константин Шестаков.

Пятое место занял проект команды Лазовского района, цель которого развивать бизнес в сфере сельского хозяйства. Он включает создание сельскохозяйственного производственного потребительского кооператива и обустройство эко-фермы по разведению маралов.

Третье и четверное место разделили с одинаковым количеством баллов Арсеньевский городской округ и Дальнереченский муниципальный район. Команда из Арсеньева предложила усилить и разнообразить меры поддержки бизнеса в своем городе, а также представила проект развития базы отдыха "Бодрость", расположенной на территории горнолыжного комплекса. В Дальнереченском районе планируют построить мини-ферму на 100 дойных коров, там же изготавливать молочные продукты из местного сырья.

Команда из Находки заняла второе место в конкурсе и сделала ставку на развитие туризма. В городе планируют разрабатывать как новые турпродукты, в том числе морские экскурсии, так и инфраструктуру: тематические зоны, видовые площадки, места для продажи сувениров и продукции местного производства.

Лучший проект представил Дальнегорский городской округ. Там одновременно планируют поддержать малые производственные компании, запустить предприятия по утилизации автомобильных покрышек, других отходов и развивать событийный туризм. Главным тематическим мероприятием станет праздник "611 шагов к звездам". Гостям города помимо развлекательных мероприятий предложат экскурсии на одну из близлежащих сопок, которая известна как "высота 611". В этой местности, по мнению уфологов, в 1986 году разбился неопознанный летающий объект.

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