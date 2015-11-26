Шведская группа Marduk даст концерт во владивостокском клубе

Коллектив с 39-летней историей завоевал репутацию самого брутального и бескомпромиссного на метал-сцене

Афиша концерта. Фото: предоставлено организаторами

Легендарный шведский металлический коллектив Marduk, ведущий свою историю с 1990 года, впервые доедет до Владивостока в рамках своего азиатского турне. Единственный концерт (18+) легенд мировой black metal сцены состоится 13 октября в клубе "Водолей" в 20:00.

За почти 40 лет творческой деятельности музыка Marduk дошла до экстремально интенсивной и ураганной формы, присвоив группе звание самой брутальной и бескомпромиссной на металлической сцене, а лирика продолжает милитаристическую линию. В нынешнем туре группа представляет новый альбом Viktoria. Это тринадцатый студийный релиз шведских металлистов, целиком посвященный тематике Второй Мировой.

— Слушателям не помешают каски и заточенные на black metal уши, — отмечают организаторы концерта в "Водолее".

Справка. Marduk ("Мардук") — шведская блэк-метал-группа, образованная в 1990 году. Название группы навеяно именем верховного божества пантеона Вавилонии Мардука. Блэк-метал, по словам участников группы, является не имиджем, а стилем жизни, их сущностью. Группа причисляет себя к элите блэк-метал сцены.

Справки и заказ билетов: 266-13-44